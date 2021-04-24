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Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор

Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор 24 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
24 апреля 2021 г. 21:31
Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор

24 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Д.Байрамов назвал попытки руководителей некоторых стран политизировать события 1915 года неприемлемыми и подчеркнул, что заявление президента США по случаю Дня памяти армян было искажением исторических фактов.

Представляя события столетней давности в ложном свете, турецкий коллега был проинформирован о том, что все еще несправедливая оценка геноцида, совершенного Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

Министры подчеркнули недопустимость фальсификации истории и ее использования в политических целях.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub

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