Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия договорились о создании более широких транспортных узлов

В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник сотрудничества - Азербайджан, Турция и Грузия.

В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества - Азербайджан, Турция и Грузия.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Грузии.

Министр подчеркнул, что Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс уже стали реальностью и предоставляют большие возможности многочисленным партнерам.

"Сегодня мы также договорились о создании более широких транспортных узлов, используя транзитный потенциал нашей страны. Мы также добьемся больших совместных успехов в области альтернативной энергетики”.