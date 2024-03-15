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Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия договорились о создании более широких транспортных узлов

Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия договорились о создании более широких транспортных узлов В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник сотрудничества - Азербайджан, Турция и Грузия.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:34
Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия договорились о создании более широких транспортных узлов

В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества - Азербайджан, Турция и Грузия.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Грузии.

Министр подчеркнул, что Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс уже стали реальностью и предоставляют большие возможности многочисленным партнерам.

"Сегодня мы также договорились о создании более широких транспортных узлов, используя транзитный потенциал нашей страны. Мы также добьемся больших совместных успехов в области альтернативной энергетики”.

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