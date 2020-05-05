Азербайджан оказал продпомощь Дманисскому району Грузии

Посольство Азербайджана в Грузии оказало продовольственную помощь 100 малоимущим семьям, проживающим в Дманисском районе Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, пакеты с продуктами были переданы главе Исполнительной власти Дманисского района Георгию Татуашвили при участии посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова.

Глава района и губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили поблагодарили Азербайджан за социальную акцию.

Отметим, что ранее по инициативе посольства Азербайджана и при финансовой поддержке Союза азербайджанских бизнесменов в ряде регионов Грузии 1 300 оставшимся без социальных гарантий семьям была предоставлена продовольственная помощь.