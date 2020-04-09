Азербайджан направил в США запрос в связи с коронавирусом

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"Мы предпринимаем шаги по определению числа наших соотечественников, инфицированных коронавирусом в США. В связи с этим уже направлен соответствующий запрос. После того, как в госпиталях будет установлено гражданство пациентов и информация поступит федеральным властям, ответ на наш запрос будет предоставлен".

Об этом специальному корреспонденту Report заявила полномочный представитель посольства Азербайджана в США по политическим вопросам Шалала Велиева.

Она отметила, что в настоящее время США лидируют по числу инфицированных коронавирусом: "Несомненно, среди заразившихся коронавирусом есть и наши соотечественники. Одной из основных задач посольства является сбор сведений о состоянии наших соотечественников в США, оказание им юридической помощи и проведение просветительской работы. По имеющейся у нас информации, среди зараженных коронавирусом в США есть немногочисленные азербайджанцы. Мы стараемся составить список заразившихся соотечественников. Ведется необходимая работа”.

Ш.Велиева отметила, что азербайджанская община компактно проживает в Нью-Йорке, Калифорнии, Техасе, Массачусетсе, Вирджинии и других штатах: "Для оказания помощи нашим соотечественникам, мы рекомендуем им посетить официальный сайт посольства. Соответствующая ссылка размещена на официальном сайте консульства. Можно также пройти регистрацию в консульстве, чтобы иметь возможность оперативно воспользоваться консульскими услугами. За получением информации наши соотечественники могут позвонить на "горячую линию" посольства, действующую круглосуточно".

Ш.Велиева подчеркнула, что азербайджанцы также оказывают посильную помощь своим соотечественникам в связи с бушующей в стране коронавирусной пандемией: “Получая подобную информацию, мы испытываем гордость. Посольство благодарит всех, кто оказал поддержку в столь непростое время. Сейчас крайне важна солидарность наших соотечественников”.

Отметим, что посольство Азербайджана в США работает в особом режиме из-за короновирусной пандемии. "Горячая линия" посольства доступна по номерам +1 202 820 0987 и +1 202 560 3583. Служба действует круглосуточно семь дней в неделю.

Вусаля Аббасова