Азербайджан и ООН обсуждают новые рамки сотрудничества на 2021-2025 годы

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В Баку начала работу двухдневная конференция по формированию новых рамок сотрудничества между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Азербайджаном. Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 150 высокопоставленных правительственных чиновников, представителей учреждений ООН, гражданского общества, частного сектора, молодежных организаций, научных кругов и средств массовой информации.

Организованный офисом ООН в Азербайджане и при поддержке Национального координационного совета по устойчивому развитию (NCCSD), семинар направлен на определение стратегических приоритетов рамок сотрудничества ООН-Азербайджан в области устойчивого развития (UNSDCF) на период 2021-2025 гг.

На конференции выступили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, постоянный координатор ООН в Азербайджане Гулам М. Исакзаи, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и другие высокопоставленные чиновники.

Участники также обсудят долгосрочную перспективу Азербайджана по достижению Целей в области устойчивого развития к 2030 году и вклад ООН в этот процесс. Также они обменяются мнениями об основных проблемах Азербайджана в реализации Повестки дня на период до 2030 года и путях их решения.

UNSDCF - это пятилетний цикл программирования, который будет служить руководящим документом для работы системы ООН в Азербайджане.