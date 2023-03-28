​​​​Азербайджанский посол дал интервью германскому телеканалу

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев дал интервью авторитетному германскому телеканалу TV Berlin.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев дал интервью авторитетному германскому телеканалу TV Berlin.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Интервью транслировалось в программе Diplo International телеканала. Ведущим программы является известный журналист Эвальд Кениг.

Агаев подробно рассказал о регионе, в котором расположен Азербайджан, о позиции на историческом Шелковом пути. Он отметил, что расположение Азербайджана в точке пересечения цивилизаций оказало свое влияние на демографическую ситуацию, формирование в стране исторической среды мультикультурализма. По словам посла, в Азербайджане мирно сосуществуют люди разных вероисповеданий и этнических групп, в том числе христиане, евреи.

Посол рассказал о военной агрессии Армении и ужасных разрушениях на оккупированных территориях и проводимой ею политике этнической чистки, минировании территорий, переговорном процессе по нормализации отношений между двумя странами, а также роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.