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    Азербайджанская делегация в ПАСЕ подняла вопрос о поставках "Искандеров" в Армению

    Осеняя сессия ПАСЕ началась с заседания политической группы Европейской народной партии

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Осеняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге с заседания политической группы Европейской народной партии (ЕНП) Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ходе заседания представитель делегации Азербайджана Ровшан Рзаев поднял вопрос о предоставлении Армении ракетных комплексов "Искандер", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В ходе заседания Р. Рзаев обратил внимание председателя (ЕНП) Жозефа Доля на поставку комплексов "Искандера" в Армению в контексте российской помощи, оказанной Армении. 

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