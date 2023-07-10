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Азербайджанская делегация находится с визитом в Анкаре

Азербайджанская делегация находится с визитом в Анкаре По приглашению Союза муниципалитетов Турции представители Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов Азербайджана посетили Анкару с рабочим визитом.
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 15:03
Азербайджанская делегация находится с визитом в Анкаре

По приглашению Союза муниципалитетов Турции представители Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов Азербайджана посетили Анкару с рабочим визитом.

Как сообщает Report, в первый день визита в здании Союза муниципалитетов Турции состоялась встреча с руководителями департаментов и отделов.

Основная цель визита заключается в обмене опытом, связанном с формированием муниципальных доходов и применением других моделей управления.

Делегация также встретилась с председателем муниципалитета Кечиорен Тургутом Алтыноком и губернатором Анкары Васипом Шахином.

Члены азербайджанской делегации также встретились с главным советником президента Турции Шюкрю Каратепе. В ходе встречи был высказан ряд мнений о будущих направлениях деятельности двух дружественных, братских стран на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞərqi Zəngəzur və Qarabağ İqtisadi rayonlarının nümayəndələri Ankarada işgüzar səfərdə olub

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