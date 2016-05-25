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    Президент: Азербайджано-турецкое единство, стратегическое партнерство и союзничество достигли высочайшего уровня

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Турецкой Республики Бинали Йылдырыму

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Турецкой Республики Бинали Йылдырыму.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин премьер-министр,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием председателем Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции, и назначением на пост премьер-министра Турецкой Республики.

    После прихода к власти возглавляемой и представляемой Вами партии братская Турция стала сильно развиваться и завоевала большой авторитет на международной арене.

    Благодаря воле наших народов, исторически связанных друг с другом неразрывными узами, азербайджано-турецкое единство, стратегическое партнерство и союзничество на этом этапе еще более укрепились, развивались и достигли нынешнего высочайшего уровня.

    Уверен, что наши последовательные позиции и наша деятельность, основанные на широкомасштабном, плодотворном и активном сотрудничестве во всех сферах, взаимопонимание в международных вопросах, доверие и поддержка и впредь будут служить прогрессу наших стран и благополучию наших народов.

    Желаю, чтобы деятельность возглавляемого Вами 65-го правительства была полезной для Турецкого государства и народа, Вам успехов в Вашей предстоящей ответственной работе".

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