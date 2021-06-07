Азербайджанцы Украины обратились к общественности в связи с гибелью журналистов

ОС «совет азербайджанцев Украины » выражает свои соболезнования семьям оператора телеканала Az TV Сираджа Абышова, сотрудника информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и государственного служащего Арифа Алиева

ОС "Cовет азербайджанцев Украины" выражает свои соболезнования семьям оператора телеканала Az TV Сираджа Абышова, сотрудника информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и государственного служащего Арифа Алиева, которые погибли в результаты детонирования мины в Кельбаджарском районе Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в об этом говорится в заявлении Общественного совета.

"После трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня более 120 гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести и 18 человек погибли при взрыве мин, расставленных армянскими вооружёнными формирования в период оккупации на международно признанных территорий Азербайджана. Власти Республики Армения отказываются предоставить карту минных полей, а представители международных организаций молчаливо наблюдают за нарушениями армянской стороны ее международно-правовых обязательств. Пока лидеры западных стран в погоне за своими корыстными интересами игнорируют деструктивные действия Еревана, лишенные всякой морали и человеколюбия, в Карабахе погибают невинные жители, а возможность установления прочного мира и гармонии в отношениях между народами Азербайджана и Армении становится все более нереалистичным", - говорится в заявлении.

ОС "Совет азербайджанцев Украины" осуждает антигуманную политику властей Республики Армения и призывает международное сообщество и все полномочные наднациональные органы к активному и безотлагательному принуждению армянских властей выполнять свои обязательства в рамках международного права.