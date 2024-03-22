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Азербайджанцы Нью-Йорка отметили Новруз

Азербайджанцы Нью-Йорка отметили Новруз Американо-азербайджанская ассоциация молодежи и спорта организовала в Нью-Йорке праздничный вечер по случаю Новруз.
Внешняя политика
22 марта 2024 г. 03:39
Азербайджанцы Нью-Йорка отметили Новруз

Американо-азербайджанская ассоциация молодежи и спорта организовала в Нью-Йорке праздничный вечер по случаю Новруз.

Как сообщает корреспондент американского бюро Report, в мероприятии приняли участие дипломаты постпредства Азербайджана при ООН, представители азербайджанских организаций, действующих в США, активисты диаспоры, представители местной общины, а также наши соотечественники, проживающие в близлежащих городах и штатах.

Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Мероприятие продолжилось выступлениями. Было отмечено, что в этом году Азербайджан впервые отмечает Новруз после полного восстановления территориальной целостности. Выступающие также напомнили, что 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, и с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Затем была представлена ​​концертная программа в исполнении народной артистки Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедовой, молодые музыканты Самир Гулиев, Вероника Якубова и Ульвия Рагимова исполнили азербайджанские песни. На мероприятии также выступила исполнительница кяманчи, солистка Дрезденского симфонического оркестра и член Норвежского союза музыкантов Шабнам Гусейн.

В завершение гости попробовали блюда азербайджанской национальной кухни и новрузские сладости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda yaşayan həmvətənlərimiz Novruz bayramını qeyd ediblər

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