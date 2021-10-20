Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для разминирования

Достигнута договоренность о предоставлении Хорватией Азербайджану специального оборудования для разминирования освобожденных территорий.

Достигнута договоренность о предоставлении Хорватией Азербайджану специального оборудования для разминирования освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

“С удовлетворением хочу отметить, что с Хорватией уже ведутся практические работы в области разминирования. Из Хорватии заказывается соответствующее оборудование, и оно доставляется в Азербайджан. Мы обменялись мнениями по вопросам использования имеющегося опыта в этой сфере”, - сказал он.