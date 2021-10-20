О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для разминирования

Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для разминирования Достигнута договоренность о предоставлении Хорватией Азербайджану специального оборудования для разминирования освобожденных территорий.
Внешняя политика
20 октября 2021 г. 13:27
Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для разминирования
0 : 00
0 : 00

Достигнута договоренность о предоставлении Хорватией Азербайджану специального оборудования для разминирования освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

“С удовлетворением хочу отметить, что с Хорватией уже ведутся практические работы в области разминирования. Из Хорватии заказывается соответствующее оборудование, и оно доставляется в Азербайджан. Мы обменялись мнениями по вопросам использования имеющегося опыта в этой сфере”, - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan buys demining equipment from Croatia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xorvatiyadan minatəmizləmə avadanlıqları alıb

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi