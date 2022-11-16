Азербайджан вручил ноту Франции

16 ноября временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Лё Лан был вызван в Министерство иностранных дел (МИД), где ему была вручена нота протеста МИД в связи с принятой 15 ноября в Сенате Франции резолюцией против Азербайджана.

16 ноября временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Лё Лан был вызван в министерство иностранных дел (МИД), где ему была вручена нота протеста в связи с принятой 15 ноября в Сенате Франции антиазербайджанской резолюцией.

Об этом Report сообщили в МИД.

Было отмечено, что резолюция носит откровенно провокационный характер и в очередной раз демонстрирует проармянскую, предвзятую и одностороннюю позицию Франции.

"Азербайджанская сторона на встрече еще раз настойчиво потребовала от Франции воздержаться от шагов и заявлений, направленных против охраняемого международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", отметили в пресс-службе МИД.