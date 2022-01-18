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Азербайджан в прошлом году посетило 790 тыс. иностранцев

Азербайджан в прошлом году посетило 790 тыс. иностранцев В прошлом году в Азербайджан въехало 791 983 иностранца. Это означает снижение на 0,5 процента по сравнению с 2020 годом
Внешняя политика
18 января 2022 г. 11:35
Азербайджан в прошлом году посетило 790 тыс. иностранцев
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В прошлом году в Азербайджан въехало 791 983 иностранца. Это означает снижение на 0,5 процента по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов на пресс-конференции, посвященной деятельности ведомства в 2021 году.

По его словам, среди иностранцев преобладают граждане России, Турции, Ирана, Грузии и Украины: "По состоянию на 31 декабря 2021 года в стране находилось 131 512 иностранца. В настоящее время в стране находятся 129 590 иностранцев и лиц без гражданства. В стране на 19,8% увеличилось число выданных разрешений на временное проживание, что связано с текущей пандемией".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı açıqlanıb

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