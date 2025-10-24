Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Азербайджан в ООН призвал мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с минной угрозой

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 07:13
    Азербайджан в ООН призвал мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с минной угрозой

    Мины, остатки войны и взрывные устройства по-прежнему представляют смертельную опасность для гражданского населения, военных, миротворцев и гуманитарных работников во многих странах, находящихся в конфликтных и постконфликтных ситуациях. Азербайджан является одной из таких стран, более 13% его территории охвачено этими опасностями, и число пострадавших растет.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН посол Тофиг Мусаев, выступая на мероприятии "Кампания Генерального секретаря по гуманитарному разоружению и минной безопасности" в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

    Дипломат отметил, что масштабное загрязнение минами создает серьезное препятствие для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). В этом отношении Азербайджан определил гуманитарное разминирование как 18-ю Национальную ЦУР.

    С 2022 года Азербайджан совместно с ООН организовал три международные конференции по минам, по их итогам были реализованы конкретные действия и приняты документы по таким темам, как гуманитарное разминирование, устойчивое развитие и влияние минного загрязнения на окружающую среду.

    Посол напомнил, что в декабре 2023 года Азербайджан добился принятия резолюции о "Влиянии мин на объекты культурного наследия" в рамках Гаагской конвенции 1954 года.

    Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 79/173 впервые была принята по инициативе Азербайджана. В ней отмечается, что мины и взрывоопасные остатки создают препятствия для поиска пропавших без вести лиц и обнаружения их останков.

    Дипломат также затронул гендерный аспект противоминной деятельности. Он сообщил, что первые женские группы разминирования в Азербайджане были созданы в рамках совместного проекта Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), Программы развития ООН (ПРООН) и Европейского Союза.

    В завершение выступления посол призвал международное сообщество к более тесной солидарности и поддержке против минной угрозы.

    "Масштаб минной угрозы в мире требует укрепления международного сотрудничества, большей финансовой и технической поддержки. Координированная и адекватная деятельность в направлении гуманитарного разминирования крайне важна", - подчеркнул Т. Мусаев.

    минная угроза Тофиг Мусаев постпредство Азербайджан ООН
    Azərbaycan BMT-də beynəlxalq ictimaiyyəti mina təhlükəsinə qarşı həmrəyliyə çağırıb

    Последние новости

    07:13

    Азербайджан в ООН призвал мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с минной угрозой

    Внешняя политика
    06:41

    Yonhap: Cолдаты КНДР нарушили границу Южной Кореи

    Другие страны
    06:05

    Безопасность бункера под Белым домом будет усилена

    Другие страны
    05:39

    В Оклахоме разбился самолет ВВС США с двумя людьми на борту

    Другие страны
    05:22

    Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций УЕФА

    Футбол
    04:50

    Уитэкер: США окажут давление на обе стороны войны в Украине

    Другие страны
    04:13

    Германия и Британия будут вместе отслеживать российские подлодки над Алтантикой

    Другие страны
    03:42

    Трамп опроверг информацию об отправке бомбардировщиков в Венесуэлу

    Другие страны
    03:06

    ВОЗ: Восстановление здравоохранения в Газе обойдется в минимум $7 млрд

    Другие страны
    Лента новостей