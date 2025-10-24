Азербайджан в ООН призвал мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с минной угрозой

Мины, остатки войны и взрывные устройства по-прежнему представляют смертельную опасность для гражданского населения, военных, миротворцев и гуманитарных работников во многих странах, находящихся в конфликтных и постконфликтных ситуациях. Азербайджан является одной из таких стран, более 13% его территории охвачено этими опасностями, и число пострадавших растет.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН посол Тофиг Мусаев, выступая на мероприятии "Кампания Генерального секретаря по гуманитарному разоружению и минной безопасности" в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

Дипломат отметил, что масштабное загрязнение минами создает серьезное препятствие для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). В этом отношении Азербайджан определил гуманитарное разминирование как 18-ю Национальную ЦУР.

С 2022 года Азербайджан совместно с ООН организовал три международные конференции по минам, по их итогам были реализованы конкретные действия и приняты документы по таким темам, как гуманитарное разминирование, устойчивое развитие и влияние минного загрязнения на окружающую среду.

Посол напомнил, что в декабре 2023 года Азербайджан добился принятия резолюции о "Влиянии мин на объекты культурного наследия" в рамках Гаагской конвенции 1954 года.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 79/173 впервые была принята по инициативе Азербайджана. В ней отмечается, что мины и взрывоопасные остатки создают препятствия для поиска пропавших без вести лиц и обнаружения их останков.

Дипломат также затронул гендерный аспект противоминной деятельности. Он сообщил, что первые женские группы разминирования в Азербайджане были созданы в рамках совместного проекта Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), Программы развития ООН (ПРООН) и Европейского Союза.

В завершение выступления посол призвал международное сообщество к более тесной солидарности и поддержке против минной угрозы.

"Масштаб минной угрозы в мире требует укрепления международного сотрудничества, большей финансовой и технической поддержки. Координированная и адекватная деятельность в направлении гуманитарного разминирования крайне важна", - подчеркнул Т. Мусаев.