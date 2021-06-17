Азербайджан в очередной раз поддержал в ООН резолюцию по Грузии

В рамках прошедшей минувшим днем в Нью-Йорке 75-й Генассамблеи ООН была принята резолюция, инициированная Грузией и 57 странами.

В рамках прошедшей минувшим днем в Нью-Йорке 75-й Генассамблеи ООН была принята резолюция, инициированная Грузией и 57 странами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Постоянном представительстве Грузии при ООН.

В документе "О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии" в очередной раз закреплено право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц вернуться на оккупированные территории Грузии.

В этом году резолюцию поддержали 80 стран, 14 стран проголосовали против, 70 – отказались голосовать.

Азербайджан в очередной раз поддержал документ в связи с Грузией в такой престижной международной организации, как ООН. Турция, как и в прошлый раз, проголосовала за резолюцию, Армения вновь не участвовала в процессе голосования.

МИД Грузии выразило благодарность странам, поддержавшим резолюцию и выступившим ее соавтором.

Аналогичные резолюции по Грузии принимаются в Генассамблее ООН с 2008 года. С того же года Азербайджан голосует за документ, стабильно поддерживая Грузию. Принятая минувшим днем резолюция стала 14-й по счету.