Азербайджан увеличит взнос в Центральный фонд ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и еще семь стран пообещали увеличить свой взнос в Центральный фонд ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявлено по итогам конференции по сбору средств для Фонда, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В ходе конференции 36 стран-доноров пообещали выделить в следующем году в этот Фонд 383 млн долларов США. В числе этих доноров – Австралия, Азербайджан, Россия, Эстония и Монголия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил всех доноров за щедрость и готовность проявить солидарность с нуждающимися. Он отметил, что за 12 лет взносы в Фонд внесли 126 государств-членов ООН и многие частные доноры.

"Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в средствах Фонда. С тех пор, как Фонд был учрежден в 2005 году, масштабы гуманитарных потребностей выросли с 5,2 млрд долларов до 24 млрд долларов", - заявил Антониу Гутерриш. Он напомнил о трагических последствиях затянувшихся конфликтов и стихийных бедствий.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что благодаря средствам Центрального фонда реагирования удается спасти жизни миллионов людей, оказавшихся в кризисных ситуациях.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации был учрежден 9 марта 2006 года. Фонд с первоначальным уставным капиталом 500 млн долларов регулярно пополняется за счет добровольных взносов. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложение Генерального секретаря ООН довести к 2018 году общую сумму взносов в Центральный фонд до одного миллиарда долларов.









