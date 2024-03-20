Азербайджан сталкивается с огромной проблемой разминирования при незначительной помощи Запада

Британский журналист Нил Уотсон опубликовал на портале "nj.com" статью, в которой говорится о проблеме разминирования на освобожденных от оккупации территории Азербайджана.

Британский журналист Нил Уотсон опубликовал на портале "nj.com" статью, в которой говорится о проблеме разминирования на освобожденных от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report , в статье отмечается, что западные страны и организации мало помогают Азербайджану в решении этой проблемы.

"Тот факт, что эти мины были беспорядочно установлены Арменией без какой-либо военной необходимости, маркировки и ограждений, препятствует процессу разминирования. Сложившаяся ситуация продолжает уносить жизни и представляет большую угрозу для невинных гражданских лиц", - заявил порталу представитель Президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.



В материале подчеркивается, что с момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года Запад выделил Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) всего лишь 12,5 млн долларов США, что является каплей в море по сравнению с 25 млрд долларов, в которые, согласно оценкам, обойдется весь процесс разминирования на освобожденных землях.

В свою очередь, Азербайджан выделил более 11 млрд долларов США на восстановление указанных территорий в 2022-2026 годах: "В Карабахе 147 988 га по-прежнему относятся к участкам, сильно загрязненным минами, а 675 570 га - к территориям со средней и низкой степенью угрозы".

Также отмечается, что в настоящее время перед Азербайджаном стоит большая задача по обезвреживанию около 1,5 миллиона мин, установленных вооруженными силами Армении в период оккупации.

"В ноябре председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов сообщил, что в результате операций по разминированию, проведенных с ноября 2020 года по настоящее время, в общей сложности очищено 111 207 га. Это составляет всего 10,5% от той территории, где Армения установила мины

Хотя Азербайджан неоднократно обращался к Армении за картами заминированных территорий, официальные власти этой страны сначала отрицали существование таких карт, а затем согласились обменять их на пленных армянских военнослужащих. Карты, представленные Арменией Азербайджану, охватывают 5% освобожденных территорий, и только 25% из них считаются точными. Армения же утверждает, что предоставила все карты, которые у нее есть".



В статье также говорится о том, что, хотя установка мин обходится относительно дешево и стоит от 3 до 75 долларов США, то по оценкам Международного комитета Красного Креста, ее обезвреживание может стоить от 300 до 1000 долларов: "ПРООН заявляет, что будет поддерживать ANAMA в обучении, оснащении и развертывании групп экстренного реагирования для обнаружения и уничтожения мин и неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, ПРООН подготовит карты для обнаружения мин и закупит специальное оборудование. В рамках проекта планируется привлечь женщин к операциям по разминированию, которое в Азербайджане традиционно считается мужской профессией".