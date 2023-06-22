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Азербайджан примет участие в восстановлении Ирпеня

Азербайджан примет участие в восстановлении Ирпеня Азербайджан примет участие в восстановлении города Ирпень.
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 00:10
Азербайджан примет участие в восстановлении Ирпеня

Азербайджан примет участие в восстановлении города Ирпень.

Как передает Report со ссылкой на Офис президента Украины, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Сеймура Мардалиева.

Поздравив посла с началом дипломатической миссии, В.Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украинский лидер передал приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что недавняя встреча в Кишиневе была продуктивной, удалось обсудить многие вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была достигнута договоренность по участию Азербайджана в восстановлении города Ирпеня.

"Наши команды уже работают над выполнением этой договоренности. Это будет конкретным вкладом в послевоенное восстановление Украины", – акцентировал внимание В.Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил за теплый прием в Азербайджане украинцев, которые спасались от российской агрессии.

Он также выразил благодарность за оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь в преодолении последствий вооруженной агрессии России, в частности вызванной РФ техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Владимир Зеленский выразил надежду на активное участие Азербайджана в реализации украинской формулы мира и Глобальном саммите мира.

Президент Украины пригласил представителей бизнес-сообщества Азербайджана присоединиться к реализации инфраструктурных и энергетических проектов в стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynanın İrpen şəhərinin bərpasında iştirak edəcək

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