Азербайджан примет участие в восстановлении Ирпеня

Азербайджан примет участие в восстановлении города Ирпень.
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Поздравив посла с началом дипломатической миссии, В.Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Украинский лидер передал приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что недавняя встреча в Кишиневе была продуктивной, удалось обсудить многие вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была достигнута договоренность по участию Азербайджана в восстановлении города Ирпеня.
"Наши команды уже работают над выполнением этой договоренности. Это будет конкретным вкладом в послевоенное восстановление Украины", – акцентировал внимание В.Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил за теплый прием в Азербайджане украинцев, которые спасались от российской агрессии.
Он также выразил благодарность за оказанную Азербайджаном гуманитарную помощь в преодолении последствий вооруженной агрессии России, в частности вызванной РФ техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Владимир Зеленский выразил надежду на активное участие Азербайджана в реализации украинской формулы мира и Глобальном саммите мира.
Президент Украины пригласил представителей бизнес-сообщества Азербайджана присоединиться к реализации инфраструктурных и энергетических проектов в стране.