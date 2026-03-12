Азербайджан пригласил администрацию Хиросимы на WUF13

Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов пригласил администрацию японского города Хиросима принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Японии в Facebook.

Согласно информации, Фарид Талыбов посетил мэрию города Хиросима, где провел встречу с мэром города Кадзуми Мацуи.

"Посол Талыбов также пригласил город Хиросима принять участие в WUF13, который состоится в Азербайджане в мае этого года, где мировые лидеры и эксперты обсудят насущные проблемы, такие как нехватка жилья и устойчивое городское развитие", - говорится в заявлении.

Отмечается, что опыт Хиросимы в восстановлении и развитии после Второй мировой войны является важным примером для международного сообщества. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о текущей региональной ситуации и важности сотрудничества между странами в поддержании стабильности и мира.

Мэр Кадзуми Мацуи, в свою очередь, отметил вызовы, с которыми сталкиваются страны в условиях сложной международной обстановки, а также подчеркнул важность защиты своих обществ при сохранении международного сотрудничества.