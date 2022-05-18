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Азербайджан представлен на первом Международном форуме по обзору миграции

Азербайджан представлен на первом Международном форуме по обзору миграции На первом Международном форуме по обзору миграции, проходящем 17-20 мая в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, Азербайджан представляет делегация во главе с начальником Государственной миграционной службы (ГМС) Вусалом Гусейновы
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 12:26
Азербайджан представлен на первом Международном форуме по обзору миграции

На первом Международном форуме по обзору миграции, проходящем 17-20 мая в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, Азербайджан представляет делегация во главе с начальником Государственной миграционной службы (ГМС) Вусалом Гусейновым.

Как сообщили Report в ГМС, в состав делегации входят постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, а также сотрудники представительства.

Форум проходит под председательством председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида.

Азербайджан входит в число восьми стран - сопредседателей четырех круглых столов, которые будут организованы в рамках данного форума.

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