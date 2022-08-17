Азербайджан представил в ООН свой периодический доклад

15-16 августа в Женеве в рамках 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации состоялась презентация периодического доклада правительства Азербайджанской Республики по международной конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации”. Чл

15-16 августа в Женеве в рамках 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации состоялась презентация периодического доклада правительства Азербайджанской Республики по международной конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации”. Члены комитета положительно оценили предпринимаемые в Азербайджане последовательные меры по сохранению ценностей мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости.

Об этом Report сообщили в МИД.

Азербайджан на мероприятии представляла делегация из представителей соответствующих государственных структур под руководством заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова.