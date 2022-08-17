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Азербайджан представил в ООН свой периодический доклад

Азербайджан представил в ООН свой периодический доклад 15-16 августа в Женеве в рамках 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации состоялась презентация периодического доклада правительства Азербайджанской Республики по международной конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации”. Чл
Внешняя политика
17 августа 2022 г. 20:44
Азербайджан представил в ООН свой периодический доклад

15-16 августа в Женеве в рамках 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации состоялась презентация периодического доклада правительства Азербайджанской Республики по международной конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации”. Члены комитета положительно оценили предпринимаемые в Азербайджане последовательные меры по сохранению ценностей мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости.

Об этом Report сообщили в МИД.

Азербайджан на мероприятии представляла делегация из представителей соответствующих государственных структур под руководством заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-də dövri məruzəsini təqdim edib, multikulturalizm və dini dözümlülüklə bağlı tədbirlər müsbət dəyərləndirilib

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