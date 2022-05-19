Азербайджан председательствовал на круглом столе в рамках Международного форума по обзору миграции

В рамках первого Международного форума по обзору миграции, проходящего с 17 по 20 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованы четыре интерактивных многосторонних круглых стола, посвященных 23 целям ”Глобального договора о безопасной, упорядоченной и

В рамках первого Международного форума по обзору миграции, проходящего с 17 по 20 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованы четыре интерактивных многосторонних круглых стола, посвященных 23 целям ”Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции " и рассмотрению опыта, полученного на всех уровнях в направлении реализации названного договора.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), каждый из круглых столов проходит под председательством представителей двух государств-членов, определенных президентом Генеральной Ассамблеи ООН.

Азербайджан вошел в число восьми стран, председательствующих на четырех круглых столах, организованных в рамках форума.

На состоявшемся во второй день форума четвертом круглом столе наряду с начальником ГМС Азербайджана Вусалом Гусейновым председательствовал постоянный представитель Королевства Марокко при ООН Омар Хилал. Круглый стол был посвящен 1-й (статистические данные), 3-й (информационное обеспечение), 7-й (снижение чувствительности), 17-й (устранение дискриминации) и 23-й (международное сотрудничество) целям ”Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции ".