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Азербайджан председательствовал на круглом столе в рамках Международного форума по обзору миграции

Азербайджан председательствовал на круглом столе в рамках Международного форума по обзору миграции В рамках первого Международного форума по обзору миграции, проходящего с 17 по 20 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованы четыре интерактивных многосторонних круглых стола, посвященных 23 целям ”Глобального договора о безопасной, упорядоченной и
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 13:06
Азербайджан председательствовал на круглом столе в рамках Международного форума по обзору миграции

В рамках первого Международного форума по обзору миграции, проходящего с 17 по 20 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованы четыре интерактивных многосторонних круглых стола, посвященных 23 целям ”Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции " и рассмотрению опыта, полученного на всех уровнях в направлении реализации названного договора.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), каждый из круглых столов проходит под председательством представителей двух государств-членов, определенных президентом Генеральной Ассамблеи ООН.

Азербайджан вошел в число восьми стран, председательствующих на четырех круглых столах, организованных в рамках форума.

На состоявшемся во второй день форума четвертом круглом столе наряду с начальником ГМС Азербайджана Вусалом Гусейновым председательствовал постоянный представитель Королевства Марокко при ООН Омар Хилал. Круглый стол был посвящен 1-й (статистические данные), 3-й (информационное обеспечение), 7-й (снижение чувствительности), 17-й (устранение дискриминации) и 23-й (международное сотрудничество) целям ”Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции ".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində keçirilən dəyirmi masaya həmsədrlik edib

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