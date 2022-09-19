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Азербайджан потребовал от Франции возмещения ущерба, причиненного посольству во время недавнего нападения

Азербайджан потребовал от Франции возмещения ущерба, причиненного посольству во время недавнего нападения Официальный Баку потребовал возмещения ущерба, причиненного посольству Азербайджана во Франции в ходе нападения, совершенного армянскими радикальными группами этой страны.
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 16:45
Азербайджан потребовал от Франции возмещения ущерба, причиненного посольству во время недавнего нападения

Официальный Баку потребовал возмещения ущерба, причиненного посольству Азербайджана во Франции в ходе нападения, совершенного армянскими радикальными группами этой страны.

Как сообщает Report, требование озвучил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов 19 сентября в ходе встречи с послом Франции в Азербайджане Закари Гросом.

Кроме того, выдвинуто требование тщательного расследования правоохранительными органами Франции акта вандализма, представляющего угрозу дипломатическому представительству и его персоналу, предоставления соответствующей правовой оценки, привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана. В связи с обращением азербайджанской стороны было отмечено, что будут предприняты соответствующие шаги для того, чтобы дать соответствующую правовую оценку инциденту.

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Версия на английском языке Azerbaijan demands compensation from France for damage caused during attack on embassy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Fransadan səfirliyə hücum zamanı dəyən ziyanın ödənilməsini tələb edib

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