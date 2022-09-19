Азербайджан потребовал от Франции возмещения ущерба, причиненного посольству во время недавнего нападения

Официальный Баку потребовал возмещения ущерба, причиненного посольству Азербайджана во Франции в ходе нападения, совершенного армянскими радикальными группами этой страны.

Официальный Баку потребовал возмещения ущерба, причиненного посольству Азербайджана во Франции в ходе нападения, совершенного армянскими радикальными группами этой страны.

Как сообщает Report, требование озвучил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов 19 сентября в ходе встречи с послом Франции в Азербайджане Закари Гросом.

Кроме того, выдвинуто требование тщательного расследования правоохранительными органами Франции акта вандализма, представляющего угрозу дипломатическому представительству и его персоналу, предоставления соответствующей правовой оценки, привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана. В связи с обращением азербайджанской стороны было отмечено, что будут предприняты соответствующие шаги для того, чтобы дать соответствующую правовую оценку инциденту.