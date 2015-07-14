​Азербайджан приветствует соглашение, достигнутое между Ираном и "шестеркой"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем соглашение, достигнутое в связи с ядерной программой путем переговоров на основе программы всесторонней деятельности между P5+1 и Исламской Республикой Иран".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Хикмет Гаджиев.

"Верим, что эта договоренность внесет свой вклад в развитие мира, безопасности и сотрудничества на международном и региональном уровне", - сказал Х.Гаджиев.