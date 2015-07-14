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    ​Азербайджан приветствует соглашение, достигнутое между Ираном и "шестеркой"

    Верим, что эта договоренность внесет свой вклад в развитие мира, безопасности и сотрудничества на международном и региональном уровне

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем соглашение, достигнутое в связи с ядерной программой путем переговоров на основе программы всесторонней деятельности между P5+1 и Исламской Республикой Иран".

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Хикмет Гаджиев.

    "Верим, что эта договоренность внесет свой вклад в развитие мира, безопасности и сотрудничества на международном и региональном уровне", - сказал Х.Гаджиев. 

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