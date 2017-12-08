Азербайджан отозвал послов в нескольких странах - СПИСОК

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Аббасали Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Аббасали Керем оглу Гасанов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.

Другим распоряжением президента, Кямиль Таджид оглу Хасиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Хорватия.

Президент назначил Фахраддина Иса оглу Гурбанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Хорватия.

Согласно подписанному главой государства Ильхамом Алиевым распоряжению, Гасан Дильсуз оглу Мамедзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Литовской Республике.