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Азербайджан открывает посольство в Ватикане

Азербайджан открывает посольство в Ватикане Президент Ильхам Алиев подписал закон ”Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле".
Внешняя политика
22 ноября 2021 г. 15:02
Азербайджан открывает посольство в Ватикане
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Президент Ильхам Алиев подписал закон ”Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле".

Как сообщает Report, согласно закону Азербайджан открывает посольство в Ватикане.

Кроме того, 22 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.

Согласно распоряжению, Кабинет Министров должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Ватикане, и другие вопросы.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.

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Версия на английском языке Azerbaijan opens embassy in Vatican
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Vatikanda səfirliyi təsis edilib

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