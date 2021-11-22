Президент Ильхам Алиев подписал закон ”Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле".
Как сообщает Report, согласно закону Азербайджан открывает посольство в Ватикане.
Кроме того, 22 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.
Согласно распоряжению, Кабинет Министров должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Ватикане, и другие вопросы.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.