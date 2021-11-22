Азербайджан открывает посольство в Ватикане

Президент Ильхам Алиев подписал закон ”Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле".

Президент Ильхам Алиев подписал закон ”Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле".

Как сообщает Report, согласно закону Азербайджан открывает посольство в Ватикане.

Кроме того, 22 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.

Согласно распоряжению, Кабинет Министров должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Ватикане, и другие вопросы.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.