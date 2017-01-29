Азербайджан организует летний отдых в Турции для 40 детей николаевских военнослужащих

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев пообещал, что летом этого года 40 детей военных-участников АТО из Николаевщины отдохнут в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

– Летом 40 детей военнослужащих-участников АТО из Николаевщины отдохнут в Турции. Об этом мы договорились сегодня с Азером Худиевым - послом Азербайджана в Украине. Большое спасибо ему за неравнодушие и помощь, – написал он.