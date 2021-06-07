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Азербайджан направил письмо генсеку ООН относительно вопроса границы

Азербайджан направил письмо генсеку ООН относительно вопроса границы В адрес генерального секретаря ООН направлено письмо постоянного представителя азербайджанской республики при ООН Яшара Алиева в связи с начавшимися несколько месяцев назад мероприятиями и заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанско
Внешняя политика
7 июня 2021 г. 14:52
Азербайджан направил письмо генсеку ООН относительно вопроса границы
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В адрес генерального секретаря ООН направлено письмо постоянного представителя азербайджанской республики при ООН Яшара Алиева в связи с начавшимися несколько месяцев назад мероприятиями и заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики "О мерах по восстановлению признанных на международном уровне границ".

Как сообщает Report, в письме говорится, что после распада СССР в 1991 году и Армения, и Азербайджан обрели независимость в рамках границ бывших республик СССР в соответствии с международным правом. В подписанном 8 декабря 1991 года соглашении о создании Содружества Независимых Государств и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года все государства, подписавшие эти документы, в том числе Армения и Азербайджан, обязались уважать "неприкосновенность существующих границ". С тех пор Азербайджан неоднократно заявлял о своей приверженности этому принципу, определяющему порядок определения границ новых государств.

В письме отмечается, что Азербайджан не претендует на земли какого-либо государства, однако и пяди своей территории никому не отдаст. Азербайджан выступает за нормализацию межгосударственных отношений двух стран на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ и ожидает от Армении такой же позиции.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends letter to UN Secretary General on border issue
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT Baş katibinə sərhəd məsələsi ilə bağlı məktub göndərib

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