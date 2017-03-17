Хикмат Халил Карзаи: Азербайджан играет важную роль в восстановлении мира и стабильности в Афганистане

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан играет важную роль в восстановлении мира и стабильности в Афганистане".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Афганистана Хикмат Халил Карзаи на заседании высокопоставленных официальных лиц стран, принимающих участие в процессе "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Баку.

"Азербайджан является одной из ключевых стран формата "Сердце Азии - Стамбульский процесс". Как близкий партнер Афганистана, Азербайджан поддерживает процесс установления стабильности в регионе и продолжает играть важную роль в различных областях", - заявил Хикмат Халил Карзаи.