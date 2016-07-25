 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ВТО поприветствовали шаги Азербайджана в приведении торгового режима к нормам организации

    Вальтер Вернер призвал интенсифицировать процесс переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Глава рабочей группы по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО)  Вальтер Вернер (Германия) приветствовал шаги Азербайджана в процессе соответствия своего торгового режима с нормами ВТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ВТО, об этом было заявлено в ходе очередного раунда переговоров по вступлению страны в ВТО.

    Вальтер Вернер также призвал Азербайджан и членов ВТО интенсифицировать процесс переговоров.

    В свою очередь замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев сообщил о принятии национальной стратегической дорожной карты, нацеленной на диверсификацию азербайджанской экономики и борьбу с вызовами, вызванными спадом цен на энергоносители. Члены рабочей группы выразили надежду, что Азербайджан завершит переговоры по вступлению в ближайшее время.

    Напомним, что очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО прошел в Женеве 19-23 июля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi