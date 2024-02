Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев обсудил с министром внутренних дел этой страны Игорем Клименко сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети "Х".

"Был рад обсудить с министром внутренних дел Игорем Клименко сотрудничество между Азербайджаном и Украиной в борьбе с организованной преступностью, а также приграничное сотрудничество и чрезвычайные ситуации. Проинформировал о гуманитарной помощи Азербайджана Украине, в том числе в области разминирования", - говорится в публикации.