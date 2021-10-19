Азербайджан и Словакия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве

Азербайджан и Словакия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве.

Азербайджан и Словакия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

"В рамках сегодняшнего визита предполагается подписание договора об экономическом сотрудничестве, около 10 документов находятся на стадии разработки", - отметил глава МИД.

По его словам, подписание этого документа внесет свой вклад в развитие экономического сотрудничества между странами.