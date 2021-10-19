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Азербайджан и Словакия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве

Азербайджан и Словакия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве Азербайджан и Словакия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве.
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 13:15
Азербайджан и Словакия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве
Джейхун Байрамов

Азербайджан и Словакия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

"В рамках сегодняшнего визита предполагается подписание договора об экономическом сотрудничестве, около 10 документов находятся на стадии разработки", - отметил глава МИД.

По его словам, подписание этого документа внесет свой вклад в развитие экономического сотрудничества между странами.

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