Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ России с государственным праздником - Днем России.

Сегодня дружественная Россия уверенно идет по пути модернизации общества, динамичного развития и прогресса. За короткий период Российская Федерация добилась значительных успехов в социально-экономическом развитии и усилении своей позиции и роли в международных процессах.

Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. Отрадно, что эти добрые отношения всесторонне развиваются и крепнут. Уверен, что нашими совместными усилиями стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие между нашими странами будут и впредь всемерно расширяться во имя процветания наших народов, во имя мира, стабильности и согласия в регионе.

С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Москве.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всему народу России - мира и благополучия".