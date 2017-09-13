Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в области архитектуры

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с ректором Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохрой Мамедовой.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в ходе разговора были затронуты различные темы, среди которых выделяются связи между университетами.

В этой связи ректор Г. Мамедова выразила заинтересованность в установлении контактов с мексиканскими институтами, специализирующихся в сфере архитектуры. В свою очередь посол Р. Лабардини рассказал о некоторых престижных учебных заведениях города Мехико, а также отметил возможности, предоставляемые некоторыми вузами таких городов, как Пуэбла, Гуанахуато, Веракруз и др.

Стороны обсудили современные проблемы архитектуры и строительства, а также пути их решения. В то же время, произошел обмен мнениями и опытом в упомянутых областях.