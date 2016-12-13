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    Нетаньяху: Между Азербайджаном и Израилем имеются отличные отношения

    Азербайджан и Израиль, а также народы этих двух стран, традиционно связывают узы дружбы

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Израилем имеются отличные отношения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Баку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

    Премьер-министр Израиля также выразил удовлетворение тем, что он во второй раз посещает Азербайджан. 

    Он отметил, что Азербайджан и Израиль, а также народы этих двух стран, традиционно связывают узы дружбы. Нетаньяху подчеркнул традиции толерантности в Азербайджане, отметив, что в Азербайджане проживает еврейская община, а также в Израиле проживают около 70 тысяч выходцев из Азербайджана, являясь своего рода "скрепляющим мостом" между странами. 

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