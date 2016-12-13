Нетаньяху: Между Азербайджаном и Израилем имеются отличные отношения

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Израилем имеются отличные отношения.

Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом заявил находящийся с рабочим визитом в Баку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Израиля также выразил удовлетворение тем, что он во второй раз посещает Азербайджан.

Он отметил, что Азербайджан и Израиль, а также народы этих двух стран, традиционно связывают узы дружбы. Нетаньяху подчеркнул традиции толерантности в Азербайджане, отметив, что в Азербайджане проживает еврейская община, а также в Израиле проживают около 70 тысяч выходцев из Азербайджана, являясь своего рода "скрепляющим мостом" между странами.