Азербайджан и Хорватия обменяются опытом в области разминирования

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и хорватские компании, специализирующиеся в области разминирования, проведут обмен опытом.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова и государственного секретаря по политическим вопросам министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушича.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства, сотрудничества в области гуманитарного разминирования, которое является приоритетным для Азербайджана направлением.