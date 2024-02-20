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Азербайджан и Хорватия обменяются опытом в области разминирования

Азербайджан и Хорватия обменяются опытом в области разминирования
Внешняя политика
20 февраля 2024 г. 15:45
Азербайджан и Хорватия обменяются опытом в области разминирования

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и хорватские компании, специализирующиеся в области разминирования, проведут обмен опытом.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова и государственного секретаря по политическим вопросам министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушича.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства, сотрудничества в области гуманитарного разминирования, которое является приоритетным для Азербайджана направлением.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Croatia to exchange experience in field of demining
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Xorvatiya arasında minatəmizləmə sahəsində təcrübə mübadiləsi aparılacaq

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