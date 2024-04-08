Азербайджан и Германия работают над развитием потенциала НПО по гуманитарному разминированию

На данный момент Азербайджан и Германия работают над созданием национального НПО по гуманитарному разминированию.

Азербайджан и Германия работают над развитием потенциала НПО по гуманитарному разминированию.

Об этом Report сообщили в посольстве Германии в Азербайджане.

"Германия предложила властям Азербайджана годичный проект, направленный на наращивание потенциала местного НПО по гуманитарному разминированию. В настоящее время партнеры по проекту осуществляют подготовительные шаги для его начала", - заявили в посольстве.

Отметим, что недавно посол Германии Ральф Хорлеманн написал, что Германия полностью поддерживает усилия Азербайджана и Евросоюза в процессе разминирования, "в том числе в рамках нашего собственного проекта, который находится в стадии реализации".