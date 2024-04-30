Азербайджан и Алжир обсудили энергетическое сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Катар встретился с министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Катар встретился с министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

На встрече Дж.Байрамов передал поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность развития отношений в энергетической и других сферах, а также межпарламентских отношений.

Министр высоко оценил визит в Азербайджан 22-25 апреля текущего года членов межпарламентской группы дружбы Алжир-Азербайджан.

В ходе встречи было отмечено, что предстоящая в Азербайджане 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) создала возможность для новых направлений сотрудничества.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.