Азербайджан и Алжир обсудили энергетическое сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Катар встретился с министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом.
Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.
На встрече Дж.Байрамов передал поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность развития отношений в энергетической и других сферах, а также межпарламентских отношений.
Министр высоко оценил визит в Азербайджан 22-25 апреля текущего года членов межпарламентской группы дружбы Алжир-Азербайджан.
В ходе встречи было отмечено, что предстоящая в Азербайджане 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) создала возможность для новых направлений сотрудничества.
Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.