Официальная государственная газета: Азербайджан говорит "да" жесту примирения США, однако…

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В официальной государственной газете "Азербайджан" ("Azərbaycan") опубликована обширная статья об азербайджано-американских отношениях.

Как сообщает Report, в статье "Азербайджан говорит "да" жесту примирения США, однако…" сделан экскурс в историю связей между двумя странами, проанализировано нынешнее положение отношений. Официальное государственное издание также обнародовало условия восстановления и развития азербайджано-американских связей: "Если США принимают эту реальность, если они будут с уважением относиться к национальным и суверенным правам Азербайджана, то день, когда можно будет говорить о восстановлении и развитии партнерских связей, не за горами".

Представляем статью вниманию читателей:

Американо-азербайджанские связи стали формироваться после распада СССР на фоне сложных геополитических процессов в мире, в том числе на Южном Кавказе. В этот период Америка как сверхдержава для того, чтобы закрепиться на Южном Кавказе, а также обеспечить геостратегические интересы в Каспийском регионе, придавала большое значение формированию двусторонних связей с Азербайджаном, обладающим благоприятным географическим положением, богатыми природными ресурсами и перспективами мощного развития. 25 декабря 1991 года Вашингтон заявил о признании государственной независимости Азербайджана. Визит государственного секретаря США Джеймса Бейкера в Баку 12 февраля 1992 года был продиктован целью наладить официальные отношения между двумя государствами. Спустя некоторое время после визита – 18 марта между США и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения, и делегация Конгресса США посетила Азербайджан. По мнению экспертов, именно в этот период Азербайджан должен был проводить принципиальную, последовательную внешнюю политику для налаживания и развития связей как с США, так и влиятельными европейскими государствами, и максимально воспользоваться сложившейся благоприятной обстановкой в своих национальных интересах, в особенности для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, в результате деятельности сильного армянского лобби в США и Европе и находящихся под его влиянием политических кругов Азербайджан не только ничего не приобрел в сложившихся условиях, но и лишился поддержки мирового сообщества, а в конце 1992 года оказался в изоляции. В декабре того же года под влиянием армянского лобби и находящихся под его покровительством политиков в Конгрессе США был принят документ под названием «907-я поправка», запрещающий всякую помощь Азербайджану.

После возвращения в 1993 году к власти перед общенациональным лидером Гейдаром Алиевым стояла такая сложная задача, как, наряду с решением серьезных внутренних проблем, определелив приоритеты в этой сфере, вывести страну из тяжелой международной изоляции и предотвратить возможные угрозы путем формирования внешнеполитической стратегии Азербайджана.

В принятой в 1995 году Конституции в качестве важнейшей цели было определено развитие Азербайджана по пути демократии. В стране были осуществлены либеральные реформы как в законодательной, так и практической сфере, получила развитие рыночная экономика, были обеспечены фундаментальные права и свободы человека. В Азербайджане была сформирована многопартийная система, созданы всесторонние условия для развития институтов гражданского общества, независимых медиа. Это не только являлось приоритетами внутренней политики Азербайджана, но и свидетельствовало о намерении Баку развивать связи с Западом во всех направлениях.

Именно в результате усилий Гейдара Алиева азербайджано-американские отношения приняли целенаправленный характер и стали последовательно развиваться, были устранены имевшиеся неясности, Азербайджан превратился в основного политического и экономического партнера Америки в Южнокавказском регионе. В период президентства Билла Клинтона американо-азербайджанские отношения, вступив в новый этап, достигли уровня стратегического партнерства по многим направлениям. Визит Президента Гейдара Алиева в США в июле-августе 1997 года, его встречи с Президентом Биллом Клинтоном, вице-президентом Альбертом Гором, государственным секретарем Мадлен Олбрайт и другими официальными лицами, подписание совместного заявления «Об американо-азербайджанских отношениях» были расценены как важный фактор, подтверждающий установление между странами связей по стратегическому партнерству.

Благоприятное стратегическое положение Азербайджана обусловило активное участие США в политических и экономических процессах на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В 1994 году был подписан «Контракт века», и несмотря на серьезное давление именно в результате усилий Азербайджана западные энергетические компании были привлечены к добыче углеводородных ресурсов Каспийского региона. Тем самым Азербайджан открыл Каспийский регион для США и Запада. Несмотря на мощное давление и угрозы, Азербайджану совместно с западными партнерами удалось диверсифицировать маршруты транспортировки своих энергетических ресурсов, реализовать проекты основных экспортных трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Эти проекты создали надежную основу для обеспечения энергетической безопасности Европы. Впоследствии именно благодаря лидерству и по инициативе Азербайджана началась реализация проекта Южного газового коридора, Транс-Адриатического и Транс-Анатолийского газовых проектов. В результате этого энергетическая безопасность Европы, несомненно, еще более усилится.

Вступление в 2001 году Азербайджана в Совет Европы и присоединение в 2009 году к программе Евросоюза «Восточное партнерство», если, с одной стороны, было обусловлено усилиями обрести серьезную платформу для привлечения этих организаций к справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта и довести до мира свой праведный голос, то с другой - демонстрировало приверженность страны политике развития связей с Западом.

Азербайджан наладил и добился развития сотрудничества с западными институтами, в 1994 году стал активным участником Программы НАТО «Партнерство во имя мира». Проблемы Азербайджана, связанные с независимостью, территориальной целостностью и международной безопасностью, были увязаны с политическими и стратегическими интересами США в регионе, обретена поддержка ведущей страны мира и в целом Запада. С другой стороны, сближение с США и Западом позволило Азербайджану преодолеть различные проблемы на пути интеграции как в мировое сообщество, так и в систему международной безопасности. Миротворческие взводы Азербайджана в 1999-2008 годах принимали участие в составе миротворческой миссии в Косово, а в 2003-2008 годах – в Ираке. Азербайджанские солдаты, начавшие осуществлять аналогичную миссию в 2002 году в Афганистане, и сегодня достойно выполняют свой служебный долг в этой стране. Открыв свое воздушное пространство и создав условия для использования имеющейся инфраструктуры воздушного транспорта, Азербайджан оказывает важную поддержку оснащению дислоцированного в Афганистане воинского контингента.

Если не считать некоторых обстоятельств, то американо-азербайджанские связи сохранили актуальность и при Президенте Джордже Буше. Зная о давлении и угрозах определенных экстремистских кругов, Азербайджан стал одной из первых стран, отреагировавших на террористический акт, совершенный в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, осудивших данный акт и присоединившихся в антитеррористической коалиции. Визит Президента Ильхама Алиева в США в апреле 2006 года и встреча с Президентом Джорджем Бушем, последовательные визиты и контакты высокопоставленных официальных лиц США и Азербайджана, а также всесторонняя поддержка Азербайджаном международной коалиции в борьбе с террором, укрепление сотрудничества в энергетическом секторе и другие вопросы еще более упрочили партнерские отношения между странами.

Как видно, осуществляя в годы независимости последовательную внешнюю политику, Азербайджан продемонстрировал искренность в отношениях с Западом и заинтересованность в развитии всесторонних связей. Можно однозначно сказать, что все это, с одной стороны, создало условия для успешной интеграции Азербайджана в международное сообщество, а с другой - обусловило обретение США серьезных политических и экономических позиций в одном из наиболее чувствительных и важных регионов мира.

Короткий экскурс в историю американо-азербайджанских отношений наглядно подтверждает, что равноправная политика, основанная на принципах обеспечения взаимных интересов и доверия, в системе международных отношений в одинаковой степени выгодна всем участникам. Поэтому, начиная с 2005 года доминантность в политике США, связанной с Азербайджаном, усиление риторики «старший-младший», попытки вмешательства во внутренние дела страны под предлогом демократии, применение методов давления и угроз, противоречащих духу искреннего диалога и партнерских отношений, были неоднозначно восприняты как властями Азербайджана, так и общественностью страны. В особенности, антазербайджанские демарши Белого дома и Государственного департамента в период деятельности посла США в Азербайджане Рино Харниша, а затем – его преемника Ричарда Морнингстара, попытки некоторых американских кругов подорвать авторитет страны на международной арене посредством влиятельных международных организаций, отдельных НПО и зарубежных медиа, включение в политический лексикон таких вредных выражений, как «санкция», «бойкот», «изоляция», вынудили официальный Баку сделать серьезные выводы относительно перспективы двусторонних связей. В отчете о положении дел с правами и свободами человека в странах мира в 2014 году Государственный департамент США поверхностно коснулся армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в последней резолюции ПАСЕ в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта были избрана форма выражения, противоречащая принципам международного права, а документ, в целом, был пропитан антиазербайджанским духом, что еще раз убедило азербайджанскую общественность в том, что искать справедливости на Западе бессмысленно. Может, поэтому Азербайджан, вступив в 2012 году в Движение неприсоединения, стал отдавать предпочтение другим форматам международного сотрудничества?! По мнению экспертов, отказ Азербайджана от подписания Ассоциативного соглашения с Евросоюзом во многом продиктован политикой двойных стандартов Запада. Неужто после такого несправедливого отношения Азербайджан должен был оформить свой «статус вассала» в программе Евросоюза «Восточное партнерство»?

Спрашивается: что дала Западу политика «злые люди доброго человека в чужие клети поймали»? Президент Ильхам Алиев справедливо сказал: «Мы хотели продвинутся вперед, но убедились в том, что нас не принимают, потому что, мы – мусульмане, не сгибаемся перед ними, по другим причинам. Поэтому мы стоим. Захотят, сделают шаг в нашу сторону. После Бундестага, во время Игр Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает антиазербайджанскую резолюцию. Что это значит, что это за вражда, и с кем вы враждуете, с Азербайджаном?! Мы можем враждовать, но кто от этого пострадает, пусть, как следует, подумают об этом».

Самое интересное заключается в том, что вместо того, чтобы выяснить причины отчужденности, возникшей в двусторонних связях, и сделать из этого выводы, на Западе попытались выдумать и пустить в оборот версии о «новых векторах» внешней политики Азербайджана. В качестве наглядного примера можно привести то, что было выдвинуто утверждение о том, что Азербайджан якобы «полностью раскрыл объятия России». Однако авторы такого утверждения должны понимать, что Азербайджан был заинтересован в развитии равноправных партнерских связей как с Западом, так и с Россией, с другими странами, и никогда не занимал односторонней позиции между разными полюсами, силовыми центрами. Это – важнейший принцип сбалансированной внешней политики Азербайджана, и такая политика будет продолжаться и в предстоящий период. Азербайджан учитывает тенденции, наблюдаемые в глобальной политике, геополитические реалии, с уважением относится к принципам международного права и соблюдает общие правила игры. Но как надо поступать, когда реалии искажаются, проявляется неуважение к международному праву, нарушаются правила игры? Президент Ильхам Алиев отчетливо разъяснил, что отныне официальный Баку не намерен продолжать свои отношения в рамках международных организаций в формате диктата. В предстоящий период Азербайджан отдаст предпочтение формату двустороннего сотрудничества, основанного на принципе равноправия.

В феврале 2015 года помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, находившаяся с визитом в Азербайджане, говоря о перспективах американо-азербайджанских связей, отметила: «Мы высоко оцениваем 20-летнее сотрудничество с Азербайджаном. Мы хотим видеть его еще более сильным, более демократичным и независимым, мы намерены продолжать сотрудничество в области безопасности, экономики, энергетики…». Неслучайно в то время эксперты охарактеризовали эти слова как «США протягивают руку мира Азербайджану». Однако некоторые события, произошедшие спустя всего несколько месяцев, в преддверии I Европейских игр, поставили под сомнение искренность этой инициативы. Утверждалось, что начавшаяся кампания тотальных нападок и клеветы против Азербайджана управляется из Государственного департамента США. Поведение медиа и НПО США, а также то, что координатором этой кампании являлась Реббекка Винсент, некогда являвшаяся гражданкой этой страны и работавшая в посольстве Америки в Азербайджане, абсурдные претензии такой пресловутой организации, как OSSRP, связанные с Азербайджаном, материалы, прошедшие в газете TheWashingtonPost, на телеканале CNN, заставили задуматься о том, что ситуация направлена в непонятное русло. Если США считают Азербайджан дружественной и партнерской страной, то как объяснить противоречащее данным принципам поведение? Некоторые расценили происходящее как месть Вашингтона за «пятую колонну», «попытку посадить Азербайджан на место». Во всяком случае, достаточно сказать, что наблюдавшаяся напряженность противоречила духу обсуждений, проведенных во время визита В.Нуланд, и формирующейся новой среды доверия.

Следует отметить, что в декабре минувшего года помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем интервью агентству Bloomberg, говоря об американо-азербайджанских двусторонних отношениях, отметил: «Межгосударственные отношения между Азербайджаном и США совпадают как с точки зрения национальных интересов сторон, так и в глобальной международной плоскости, и носят партнерский характер. В настоящее время отношения между двумя странами продолжаются по основным вопросам, представляющим общий интерес, в том числе в направлении сотрудничества и партнерства в глобальной транснациональной плоскости, интенсивны взаимные контакты. Считаю, что дальнейшую тенденцию отношений между нашими странами будут определять именно эти факторы». Заявление А.Гасанова означало, что несмотря на все происходящее, Азербайджан не желает направления отношений между двумя странами в нежелательное русло и нарушения сформированного годами партнерства. В этом контексте, очень интересны мысли специального посланника и координатора Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хокстайна, находившегося 11 июля с визитом в Азербайджане и принятого Президентом Ильхамом Алиевым: «США приступили к мощному стратегическому партнерству с Азербайджаном. Играя роль друга и стратегического партнера Азербайджана, мы будем продолжать непосредственное сотрудничество по проекту Южного газового коридора. Мы будем поддерживать Азербайджан и в дальнейших проектах. Это - очень сильное партнерство… Могу сказать Вам, что некоторые люди желают увидеть провал данного проекта. Мы будем продолжать содействие этому проекту и с полной уверенностью докажем, что данный проект является ключевым и основным».

А 14 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков пригласил военного атташе США в Азербайджане в Министерство обороны и провел с ним обмен мнениями. В распространенном по итогам встречи заявлении Министерство обороны отметило, что Азербайджан продолжает выступать как надежный партнер НАТО и успешно выполняет в Афганистане порученную ему миссию. Н.Садыгов заявил, что Министерство обороны Азербайджана готово к продолжению военного сотрудничества с Пентагоном и НАТО, полному восстановлению доверия между военными структурами.

Таким образом, если учесть произошедшее после визита госпожи Нуланд, можно сказать, что встреча Амоса Хокстайна с Президентом Ильхамом Алиевым создала реальную основу для преодоления непонятной отчужденности, возникшей в отношениях двух стран. Если так можно сказать, США предложили примирение Азербайджану, так как анализ заявлений, с которыми в последние годы выступают официальные представители США во время визитов в Азербайджан, свидетельствует о том, что господин Хокстайн, не повторяя традиционной риторики «диктата» и «условий», выразил интересы своей страны в восстановлении и развитии двусторонних отношений.

Как видно, США, являющееся государством, обладающим возможностями серьезного влияния на самые гигантские, глобальные процессы в мире, уже готовы признать, что Азербайджан в результате успешной внутренней и внешней политики в годы независимости, выйдя за национальные рамки, превратился в страну, отличающуюся своей позицией на региональной и международной арене. Действительно, Азербайджан требует уважительного отношения всех стран мира к его национальной воле и политике, соответствующей нормам международного права, и это требование справедливо. Помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов говорит, что такого отношения Азербайджан, в первую очередь, ожидает от постоянных членов Совета Безопасности ООН, таких стран, как США, Китай, Россия, Англия, Франция, формирующих глобальную мировую политику, а также соседних и партнерских государств, таких как Иран, Турция и др. «Ведь наша страна именно с этой позиции подходит ко всем государствам мира, их национальным интересам и независимой воле. Азербайджан желает, чтобы его воспринимали таким, каков он есть, а не по своему разумению. Поэтому некоторые круги должны понять, что Азербайджан, как независимая страна, в своей внешней политике постоянно руководствовался своими национальными интересами, никогда не принимал и не станет принимать попыток давления и угроз. Двусторонние связи могут развиваться не на желании кого бы то ни было реализовать свои доминантные притязания, а на основе общих интересов, равноправного сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга. Желающие видеть Азербайджан «сателлитом» или государством-форпостом, чем раньше забудут об этом, тем быстрее смогут стать близким другом нашей страны».

Если США принимают эту реальность, если они будут с уважением относиться к национальным и суверенным правам Азербайджана, то день, когда можно будет говорить о восстановлении и развитии партнерских связей, не за горами.