Азербайджан экстрадировал в Узбекистан обвиняемого в мошенничестве

Правоохранительные органы Азербайджана экстрадировали гражданина Узбекистана Каримова Рустама Хикматуллаевича (1981 г.р.), обвиняемого в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленного в международный розыск правоохранительными органами этой

Правоохранительные органы Азербайджана экстрадировали гражданина Узбекистана Каримова Рустама Хикматуллаевича (1981 г.р.), обвиняемого в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленного в международный розыск правоохранительными органами этой страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, задержанный в октябре прошлого года Р.Каримов был экстрадирован по просьбе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"В соответствии с Конвенцией от 07.10.2002 "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" принято решение о выдаче обвиняемого, и он был передан компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции", - говорится в сообщении.