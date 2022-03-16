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УВКБ ООН: Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу ЦУР

УВКБ ООН: Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу ЦУР Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР) - "Не оставлять никого в стороне".
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 16:28
УВКБ ООН: Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу ЦУР

Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР) - "Не оставлять никого в стороне".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо.

Он отметил, что когда впервые прибыл в Азербайджан, то стал свидетелем большого числа вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате первой карабахской войны. Гуидо Амбросо добавил, что азербайджанские вынужденные переселенцы "показали силу и устойчивость".

По его словам, потребуется время, чтобы они смогли вернуться в свои дома: "Сегодня, земли были возвращены, однако там все еще ведутся работы по разминированию".

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Версия на английском языке UNHCR: Azerbaijan demonstrates commitment to basic principle of SDGs
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Azərbaycan əsas prinsiplərə sadiqliyini nümayiş etdirir”

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