УВКБ ООН: Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу ЦУР

Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР) - "Не оставлять никого в стороне".

Азербайджан демонстрирует приверженность основополагающему принципу Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР) - "Не оставлять никого в стороне".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо.

Он отметил, что когда впервые прибыл в Азербайджан, то стал свидетелем большого числа вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате первой карабахской войны. Гуидо Амбросо добавил, что азербайджанские вынужденные переселенцы "показали силу и устойчивость".

По его словам, потребуется время, чтобы они смогли вернуться в свои дома: "Сегодня, земли были возвращены, однако там все еще ведутся работы по разминированию".