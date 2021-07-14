Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения еще один год

Азербайджан, чье трехлетнее председательство в Движении неприсоединения должно закончиться в 2022 году, положительно ответил на обращение стран-членов Движения неприсоединения возглавить структуру еще на год после заявления Уганды о принятии председательс

Азербайджан, чье трехлетнее председательство в Движении неприсоединения должно закончиться в 2022 году, положительно ответил на обращение стран-членов Движения неприсоединения возглавить структуру еще на один год после заявления Уганды о принятии председательства в Движении на год позже.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с промежуточной министерской конференцией Движения неприсоединения.

Отметим, что промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики прошла 13-14 июля в виртуальном формате на тему "Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий в ответ на глобальные вызовы".