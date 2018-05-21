Азай Гулиев: Невзирая на определенные трудности, отношения между ПА ОБСЕ и Азербайджаном развиваются

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Невзирая на определенные трудности, отношения между ПА ОБСЕ и парламентом Азербайджана, а также другими структурами развиваются по нарастающей".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент ПА ОБСЕ, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

По его словам, отношения между Азербайджаном и этой структурой носят динамичный характер:

"На сегодняшний день азербайджанская делегация в ПА ОБСЕ - одна из самых активных. Азербайджан оказывает большое содействие и вклад в работу этой структуры, по инициативе нашей страны было реализовано несколько серьезных проектов. Одним из них является Группа поддержки Шелкового Пути, объединившая 22 страны".