​Ариф Мамедов лишен дипломатического ранга посла Азербайджана

13 ноября, 2015 20:00

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о лишении Арифа Мамедова дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 11.2 закона Азербайджанской Республики "О дипломатической службе", постановляю: Лишить Арифа Захид оглу Мамедова дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики".