​Ариф Мамедов лишен дипломатического ранга посла Азербайджана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о лишении Арифа Мамедова дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 11.2 закона Азербайджанской Республики "О дипломатической службе", постановляю:
Лишить Арифа Захид оглу Мамедова дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики".
News DepartmentАвтор новости
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