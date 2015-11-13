 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ариф Мамедов лишен дипломатического ранга посла Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о лишении Арифа Мамедова дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 11.2 закона Азербайджанской Республики "О дипломатической службе", постановляю:

    Лишить Арифа Захид оглу Мамедова дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi