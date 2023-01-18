Аналитик: Сотрудничество Азербайджана и Италии может быть расширено в различных областях

Сотрудничество Азербайджана и Италии может быть расширено в таких сферах как строительство, туризм, сельское хозяйство, мода и развлечение

Сотрудничество Азербайджана и Италии может быть расширено в таких сферах, как строительство, туризм, сельское хозяйство.

Об этом Report заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

“Италия и Азербайджан имеют возможность расширить двустороннее сотрудничество по широкому спектру областей благодаря взаимодополняемости стран. Италия стремится к энергетической безопасности, а Азербайджан занимает 25-е место в мире по запасам газа; у Азербайджана есть план "зеленого" перехода, а Италия - сверхдержава в "зеленой" энергетике; Азербайджан нуждается в передовой оборонной продукции, а Италия занимает шестое место в мире по экспорту оружия. Также итальянские компании уже работают над восстановлением освобожденных территорий Азербайджана и играют ведущую роль в погоне страны за индустриализацией 4.0, о чем свидетельствует их участие в строительстве умных городов”, - заявил аналитик.

Он также отметил, что Азербайджан является одним из основных энергетических партнеров Италии, и перспективы расширения сотрудничества стран в этой области велики.

“Цифры говорят сами за себя: Азербайджан удовлетворил 10% потребностей Италии в газе в 2021 году, увеличив объемы на 4% в 2022 году”, - сказал Сантанджело, добавив, что расширение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) может удвоить поставки газа в Италию в ближайшем будущем, а дальнейшая разведка запасов нефти и газа в Каспийском море - увеличить временной горизонт энергетического сотрудничества.

По его словам, отношения между Италией и Азербайджаном также включают сотрудничество и координацию на международной арене: "Италия посодействовала активизации партнерства Азербайджан-ЕС и Азербайджан-НАТО и сыграла ключевую роль в подготовке условий для переговоров между ЕС и Азербайджаном, которые привели к подписанию меморандума о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству в июле 2022 года".