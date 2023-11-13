Амирбеков: Пашинян злоупотребляет отношениями с Францией и ее статусом в Совбезе ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян злоупотребляет отношениями между своей страной и Францией, а также ее постоянным членством в Совете безопасности ООН.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян злоупотребляет отношениями между своей страной и Францией, а также ее статусом постоянного члена в Совете безопасности ООН.

Как передает Report, эти слова представителя президента Азербайджана по особым поручениям, посла Эльчина Амирбекова приводятся в статье издания Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Амирбеков отметил, что борьба за восстановление независимости, территориальной целостности и суверенитета была основным мотивом Азербайджана в течение последних 20 с лишним лет со времен оккупации Карабаха армянами: "Теперь этот вопрос исчерпан. Мы восстановили историческую справедливость".

По его мнению, хотя реваншистские настроения в Армении наиболее сильны среди политической оппозиции, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян также не гнушается высказывать подобные идеи.

"Первым шагом, который послужил бы сигналом [о том, что Армения отказалась от реваншизма], было бы четкое выражение Пашиняном - не декларациями, а реальными действиями, что он не рассматривает исход последней военной эскалации в регионе как нечто, что он должен оспаривать",- считает Э.Амирбеков.

Представитель президента Азербайджана напомнил, что в ходе первой войны между Азербайджаном и Арменией более 600 тыс. этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть захваченные армянами территории.

"В настоящее время правительство Азербайджана тратит миллиарды на разминирование и восстановление этих территорий, чтобы сделать возможным возвращение бывших жителей. Это должно стать объединяющим фактором для азербайджанцев", - подчеркнул Э.Амирбеков.

"Я думаю, что сейчас идея Азербайджана, национальная идея - укрепление мира и налаживание жизни страны, которая была независимым государством, но у которой никогда не было шанса полноценно развивать все свои территории, - сказал он. - Самой важной задачей на ближайшие десятилетия будет возвращение нормальной жизни на эти освобожденные территории".