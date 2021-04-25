Американский эксперт: Байден нанес серьезный ущерб партнерству США и Турции

Заявление президента США Джо Байдена, назвавшего события 1915 года "геноцидом", значительно ухудшит двустороннее партнерство между Вашингтоном и Анкарой

Заявление президента США Джо Байдена, назвавшего события 1915 года "геноцидом", значительно ухудшит двустороннее партнерство между Вашингтоном и Анкарой.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Это заявление в пользу групп армянской диаспоры в Соединенных Штатах и в поддержку армянского фашистского режима в Ереване является свидетельством глубоко укоренившейся кампании дезинформации, развернувшейся во всем мире и организованной армянским режимом внутри страны и за рубежом, в отношении так называемого "геноцида армян"", - заявил П. Тейс.

По его словам, "пропитанный армянской пропагандой" Джо Байден нанес серьезный ущерб оборонному партнерству между США и Турецкой Республикой.

"Президент Байден, похоже, игнорирует военное сотрудничество и наследие, существовавшие между этими странами. Решение президента США вызовет серьезную трещину и разрушит рамки сотрудничества в области обороны под руководством Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе", - заявил эксперт.