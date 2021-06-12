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Алиев: Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа

Алиев: Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа "Конечно, реализация Южного газового коридора создала совершенно новый формат сотрудничества, долгосрочного сотрудничества. Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа, является основным рынком для нашей нефти. Это действительно
Внешняя политика
12 июня 2021 г. 16:41
Алиев: Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа

"Конечно, реализация Южного газового коридора создала совершенно новый формат сотрудничества, долгосрочного сотрудничества. Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа, является основным рынком для нашей нефти. Это действительно важные достижения в нашем двустороннем сотрудничестве, и Южный газовый коридор – это поистине исторический проект, проект исторического значения и большой сложности".

Как передает Report об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 12 июня, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.

"Но сейчас я думаю, что после всего достигнутого, мы должны смотреть в будущее и дружественные страны должны найти новые сферы для практического сотрудничества. Я уверен, что это произойдет", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İtaliya bizim təbii qaz üçün əsas bazarlardan birinə çevrilir"

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