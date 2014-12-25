Али Гасанов: Те, кто не "видят" серьезных проблем в своих странах, не имеют права показывать пальцем в сторону Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Интервью заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Али Гасанова агентству АзерТАдж, посвященное итогам 2014 года. Report представляет текст данного интервью.



- Али муаллим, можно ли оценить завершающийся 2014 год как успешный для Азербайджана?



- Несомненно. Считаю, что 2014 год также занял свое достойное место в истории независимости Азербайджана как очередной год, богатый на успехи и достижения. Как и предыдущие годы, в этом году также диверсифицированный, сбалансированный и продуманный политический курс Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева служил динамичному социально-экономическому развитию нашей страны, дальнейшему улучшению благосостояния населения, значительному росту международного авторитета Азербайджана, обеспечению его национальных и государственных интересов.

В 2014 году также диверсификация азербайджанской экономики и дальнейшее усиление нефтегазового сектора были одним из приоритетных направлений государственной политики. С этой целью были продолжены и, уже можно сказать, вступили в завершающий этап процессы создания производственных объектов и рабочих мест, реконструкции экономической и социальной инфраструктуры в соответствии с передовыми стандартами, регионального развития, модернизации облика городов, поселков и сел.

Как и в предыдущие годы, в 2014 году также осуществлялась социально направленная политика, повышение уровня занятости населения, решение беспокоящих граждан проблем, удовлетворение их чаяний и желаний постоянно находились в центре внимания государства, в этой области были приняты последовательные меры.

В то же время завершающийся год был важным с точки зрения определения и осуществления новых контуров энергетической стратегии, повышения роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности как региона, так и Европы.

Азербайджан еще больше укрепил свой статус гуманитарного центра в регионе и мире, внес свой ценный вклад в стимулирование идеи мультикультурализма, развитие межрелигиозного и межкультурного диалога. Неслучайно сегодня Азербайджан известен во всем мире как пространство национальной и религиозной толерантности.

Внешняя политика Азербайджана осуществлялась на основе определенной стратегии и была направлена на обеспечение суверенных прав и национальных интересов государства, урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм международного права, а также на развитие двусторонних и многосторонних связей страны. Однозначно можно сказать, что Азербайджан отличался своей независимой и сбалансированной политикой, активным участием в международных организациях, развивал сотрудничество с внешним миром и повышал свой авторитет.

В целом, в 2014 году Азербайджан еще больше укрепил свой статус независимой, сильной и динамично развивающейся страны.





- Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие нашей страны в 2014 году и, как Вы думаете, какие успехи в этой области можно особо отметить?



- Уже 10 лет Азербайджан по уровню экономического развития входит в число лидирующих стран в мире. Примечательно, что эта динамика была сохранена и в 2014 году, вдобавок, в некоторых направлениях наблюдался более серьезный рост.

Прежде всего, следует отметить, что в этом году государственный бюджет Азербайджана был на уровне почти 25 миллиардов долларов и составил 76 процентов общего бюджета Южного Кавказа. В течение десяти месяцев текущего года производство внутреннего валового продукта (ВВП) выросло на 2,8 процента, а ненефтяной сектор – на 6,6 процента. Наблюдаемый в последние годы стремительный рост в ненефтяном секторе наглядно подтверждает, что поставленные стратегические задачи в экономической сфере выполняются в полном объеме. Валютные резервы нашей страны увеличились до 53 миллиардов долларов. Сегодня соотношение внешнего долга Азербайджана к ВВП находится на уровне всего 8,5 процента, что считается одним из лучших показателей в мире.

Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что главная цель осуществляемой политики, всей проводимой работы - обеспечение достойных условий жизни граждан Азербайджана. В течение минувшего периода этого года уровень безработицы упал до 5,2 процента, а бедности – до 5 процентов, по этим показателям Азербайджан оставил позади многие развитые страны мира. Согласно статистике, за последние десять месяцев доходы населения выросли на 4,7 процента и составили 33,6 миллиарда манатов. Доход на душу населения увеличился на 3,4 процента и достиг 3 600 манатов, а среднемесячная заработная плата выросла на 5,5 процента и достигла 450 манатов. Инфляция составила всего лишь 1,5 процента, что в несколько раз ниже доходов населения. А это непосредственно показывает, что проводимые меры по обеспечению макроэкономической стабильности приносят очень хорошие результаты.

Как вы знаете, 2014 год был объявлен в Азербайджане "Годом промышленности". Основная цель этого – модернизация промышленности и развитие ненефтяной отрасли, в том числе привлечение имеющихся природных и экономических ресурсов в хозяйственный оборот, создание наряду с традиционными промышленными отраслями новых приоритетных производственных участков и промышленных парков, усиление промышленного потенциала в регионах, обеспечение развития промышленности на основе инноваций. В текущем году была осуществлена работа, связанная с усилением промышленного потенциала, ростом конкурентоспособности в этой области, развитием кадрового потенциала, усовершенствованием соответствующей нормативно-правовой базы, открыто около 200 промышленных предприятий, в том числе более 40 средних и крупных предприятий. В целом, за последние десять лет промышленное производство выросло в 2,7 раза.

Существующая в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда является одним из факторов, обусловливающих динамичное экономическое развитие. За девять месяцев этого года в экономику страны было вложено 19 миллиардов долларов инвестиций, в результате были созданы сотни новых производственных объектов, продолжены грандиозные инфраструктурные проекты, завершены многие важные проекты. Среди них можно особо отметить новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев, паромный терминал комплекса Бакинского международного морского торгового порта, гидроэлектростанции "Арпачай-1" и "Арпачай-2", Тахтакерпюнское и Шамкирчайское водохранилища и другие подобные большие объекты. Кроме того, в настоящее время продолжается реализация таких грандиозных проектов, как комплексное восстановление экологического состояния озера Беюкшор и прилегающих территорий, "Белый город" и пр. В текущем году Президент Ильхам Алиев принимал участие в открытии многочисленных объектов производства, переработки, образования, здравоохранения, культуры, отдыха, дорожно-транспортных и других объектов.

Среди всех этих проектов следует особо отметить стратегическое значение проекта нового Бакинского международного морского порта, перевалочная способность которого составляет 25 миллионов тонн грузов и один миллион контейнеров в год. Поскольку одна из основных задач, поставленных правительством Азербайджана, - развитие транзитного потенциала нашей страны, имеющей благоприятную географическую позицию. Считаю, что сданный в эксплуатацию в сентябре минувшего года судостроительный завод, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которую намечено завершить в следующем году, и Международный морской торговый порт позволят полностью реализовать транзитные возможности Азербайджана по перевозке грузов между Азией и Европой.

В текущем году были продолжены меры, связанные с реализацией государственных программ социально-экономического развития регионов, Баку и его поселков, в регионах были сданы в эксплуатацию сотни экономических, социальных, культурных и инфраструктурных объектов, в результате проведенной созидательной работы и благоустройства модернизирован облик городов и районов. В течение следующих 2-3-х лет в рамках этих программ намечено завершить стоящие перед страной основные инфраструктурные проекты. В регионах было создано более 100 тысяч новых рабочих мест, в том числе 82 тысячи постоянных. В целом же, число открытых за последние десять лет рабочих мест достигло 1,3 миллиона.

В 2014 году были продолжены широкомасштабные меры по решению социальных проблем, улучшению жилищно-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев. Завершился процесс заселения новых и современных поселков на 632 семьи на территории Агдамского района, на 101 семью в Гаджигабуле, а также в Гяндже и Бейлягане. В целом, в течение 2001-2014 годов были построены 89 современных поселков со всей социально-технической инфраструктурой, улучшены жилищно-бытовые условия 220 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

В 2014 году в Азербайджане успешно развивались информационно-коммуникационные технологии, космическая промышленность. В начале декабря, в рамках выставки телекоммуникационных и информационных технологий "Bakutel-2014" спутник наблюдения "Azersky" был сдан ОАО "Азеркосмос". Это уже второй спутник Азербайджана, выведенный на орбиту. Спутник "Azersky" используется в области обороны, безопасности, чрезвычайных ситуаций, исследования природных ресурсов, имеет другие широкие сферы применения.

Неслучайно такие ведущие международные рейтинговые агентства, как "Standard & Poor’s", "Fitch Ratings" и "Moody’s", в очередной раз подтвердили данный нашей стране кредитный рейтинг инвестиционного уровня. В Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума Азербайджан поднялся на 38-е место среди 144 стран и пятый год подряд удерживает лидерство среди стран СНГ.





- Можно ли назвать 2014 год успешным еще и с точки зрения реализации энергетической стратегии Азербайджана?





- 20 сентября этого года исполнилось 20 лет подписанному в 1994 году "Контракту века". Энергетическая политика, начавшаяся "Контрактом века", как важной составной частью стратегии национального развития Азербайджана, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, представляет исключительное значение с точки зрения формирования основ дальнейшего развития. Подписанные соглашения заложили в тот период в Азербайджане, где происходили сложные общественно-политические процессы, серьезную основу для утверждения стабильности, мобилизации потенциала общества во имя единой цели. Ведущие компании мира были привлечены к эксплуатации углеводородных ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, были установлены маршруты для поставки нефти на мировые рынки, за короткий срок проделана важная работа, обеспечившая развитие Азербайджана. С уверенностью можно сказать, что "Контракт века" явился экономическим и политическим событием глобального масштаба, лежащим в основе сегодняшних успехов независимого Азербайджана.

Знаменательно то, что 20 сентября 2014 года на 20-летнем юбилее "Контракта века" с участием глав государств и правительств, официальных лиц и руководителей влиятельных компаний различных стран состоялась церемония закладки фундамента Южного газового коридора – другого гигантского транснационального проекта. Как известно, в 2011 году был подписан меморандум о стратегическом энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом. Вслед за этим в 2012 году было заключено соглашение с Турцией о Транс-Анатолийском газовом проекте (TANAP), а в 2013 году в качестве основного экспортного маршрута был установлен Транс-Адриатический проект (ТАР). Все это позволило принять 17 декабря 2013 года итоговое инвестиционное решение по проекту "Шахдениз-2", именуемое "Контрактом ХХI века".

Проекты "Шахдениз-2" и "Южный газовый коридор" не только привнесут новое дыхание в нефтяную стратегию Азербайджана, но и изменят энергетическую карту мира и будут способствовать возникновению новой ситуации в обеспечении энергетической безопасности Европы.



- Эксперты прогнозируют, что стремительное падение цен на нефть в мире негативно отразится на экономике некоторых стран, являющихся производителями и экспортерами энергетических ресурсов. Как повлияет эта ситуация на экономику Азербайджана?



- Резкое падение цен на нефть и устойчивый характер этой тенденции с условием продолжения в течение нескольких лет может оказать на экономику стран, целиком и полностью зависящих от энергетического фактора, очень серьезное негативное влияние. Естественно, не следует исключать, что Азербайджан, как экспортер энергоресурсов, также может пострадать от этого, так как энергетический фактор все еще играет большую роль в экономике Азербайджана, и падение цен на нефть влияет на уровень национального дохода. Вместе с тем, в сравнении с целым рядом других стран-экспортеров энергоресурсов Азербайджан обладает ощутимыми преимуществами, которые страхуют экономику страны от серьезного негативного воздействия.

В первую очередь следует отметить, что в результате целенаправленной политики, проводимой в последние 10 лет, экономика Азербайджана была диверсифицирована, обеспечено стремительное развитие ненефтяного сектора. Вот уже несколько лет удельный вес ненефтяного сектора в производстве ВВП превышает 50 процентов, а в 2014 году это соотношение достигло 59 процентов.

С другой стороны, Азербайджан располагает достаточно крупными валютными ресурсами, поэтому в экономике и в бюджетном обеспечении не может возникнуть той или иной форс-мажорной ситуации.

Практика также свидетельствует о том, что уникальная экономическая модель Азербайджана даже в сложнейших ситуациях обеспечивает сохранение макроэкономической стабильности и стабильных темпов экономического роста. Это подтверждает также рост, наблюдавшийся в экономике Азербайджана во время начавшегося в 2008 году и продолжавшегося несколько лет мирового экономического кризиса. Кстати, в тот период цены на нефть тоже резко упали до 30-40 долларов за баррель.

Согласно мнению большинства экспертов, если в настоящее время падение цен на нефть, с одной стороны, объясняется спадом уровня экономического роста в ведущих государствах мира и снижением энергетических потребностей, то с другой стороны, подчеркивается, что данное обстоятельство носит искусственный характер и служит определенным политическим целям. По их заключению, этот процесс не может носить устойчивый характер, и спустя некоторое время на нефтяном рынке будет наблюдаться стабилизация цен.

Учитывая все это, можно однозначно сказать, что тенденции, наблюдаемые в настоящее время в мировой экономике и на энергетическом рынке, не окажут негативного воздействия на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, социальное положение населения. Напротив, правительство Азербайджана намерено и в предстоящий период принять соответствующие меры по обеспечению экономического роста.



- Каких успехов наша страна добилась в области внешней политики в уходящем году?



- Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджанское государство, проводя многосторонний, сбалансированный внешнеполитический курс, успешно интегрировало в международное сообщество, наладило со странами региона и мира многосторонние и двусторонние связи, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Нынешний большой экономический потенциал, созданный на фундаменте, основа которого была заложена в тот период, накопленные финансовые ресурсы, динамичное развитие всех сфер жизни общества, успешное решение таких вопросов, как энергетическая, продовольственная безопасность позволяют сегодня Азербайджану проводить абсолютно независимую внешнюю политику, рассчитанную на национальные интересы. Как логичный результат внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в мире становится все больше партнеров Азербайджана, дружественных нам стран. Являясь ведущей страной региона, Азербайджан одновременно превращается в силовой фактор, пользующийся авторитетом и занимающий свою позицию в мире, привлекается к решению глобальных вопросов. В этом смысле, Азербайджан в значительной степени упрочил свои позиции на международной арене и в 2014 году, углубил сотрудничество с международными организациями, участником и партнером которых является, с отдельными странами.

Начиная с мая этого года, Азербайджан председательствовал в Комитете министров Совета Европы. В этот период Азербайджан избрал борьбу с коррупцией приоритетным направлением своей деятельности, уделял широкое внимание вопросам демократии, безопасности, межрелигиозного диалога, выступил с рядом рациональных инициатив. Назначение докладчика по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, доведение до европейской общественности правого дела Азербайджана, рост его авторитета и роли в Европе и другие вопросы – успехи, достигнутые нашей страной в 6-месячный период руководства высшим органом этой влиятельной структуры.

В июне этого года в Баку состоялась сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с участием более 300 депутатов. В принятой на сессии Бакинской декларации еще раз был подчеркнут принцип неприкосновенности границ, территориальной целостности стран.

Следует отметить, что в последние годы Азербайджан как государство, проводящее абсолютно независимую политику, снискал большой авторитет и уважение на международной арене. Наглядными показателями этого авторитета являются представленность нашей страны в 2011-2012 годах в Совете Безопасности ООН и, в целом, ее председательство в течение двух месяцев в этой высшей структуре, а в этом году руководство Комитетом министров Совета Европы. Неслучайно Азербайджан получил приглашение на предстоящее в 2015 году в Турции заседание "Большой двадцатки" (G20).

В то же время, независимая политика позволяет Азербайджану еще более эффективно защищать свои национальные интересы, давать веский и достойный отпор попыткам вмешательства различных внешних сил во внутренние дела страны, диктовать свою волю.





- Али муаллим, в этом контексте, как можно расценить претензии отдельных государств, зарубежных организаций, связанные с положением дел в области прав и свобод человека в Азербайджане?



- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы строим наши отношения с международными организациями и странами мира на принципах взаимного уважения, доверия, плодотворного сотрудничества и стараемся выполнять эти принципы в своей внешней политике. Невмешательство во внутренние дела друг друга входит в число важнейших условий нашего сотрудничества с отдельными странами.

Азербайджан является правовой и демократической страной, где обеспечивается верховенство закона. В Азербайджане обеспечена свобода мысли, слова и информации для каждого, созданы необходимые условия для деятельности институтов гражданского общества, независимых медиа. В настоящее время сотни НПО, медиа-органов совершенно свободно, не сталкиваясь ни с какими препятствиями, осуществляют деятельность в Азербайджане.

Основное требование правительства Азербайджана заключается в том, чтобы в Азербайджане, как и в развитых европейских странах, в деятельности НПО и медиа не допускались случаи злоупотребления демократическими свободами, чтобы в этой области было обеспечено верховенство закона. Ни в азербайджанских законах, ни в международном законодательстве не предусмотрено специальных привилегий в отношении представителей тех или иных профессий, совершивших конкретное преступное деяние. В Азербайджане, как и в любой демократической стране, суды, вынося решение, руководствуются не претензиями, пожеланиями и чаяниями отдельных политических кругов, индивидуумов, а верховенством закона.

Поэтому мы считаем, что проводимая в последнее время определенными кругами США и Европейского Союза, некоторыми международными организациями враждебная политика, политика двойных стандартов против Азербайджана вышла уже за рамки всех этических норм и приняла невыносимый характер, не сочетающийся с партнерскими отношениями, противоречащий духу принципа взаимного сотрудничества. Официальные лица, ряд медиа-органов и институтов гражданского общества некоторых стран, словно, под микроскопом ищут проблемы в Азербайджане, направляя свою деятельность целиком на организацию враждебных кампаний против нашей страны. В то время как в самих этих странах есть серьезные проблемы, связанные с грубым нарушением прав и свобод человека, религиозной и расовой дискриминацией и другими вопросами. К примеру, напряженность, начавшаяся после убийства полицейским чернокожего парня в американском городе Фергюсон, показала, что в этой стране, выдающей себя за "колыбель демократии", есть очень серьезные недостатки в области прав человека. Разгон мирных акций протеста путем применения силы, избиение и арест журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, давление, оказываемое на правозащитников, и другие аналогичные факты наглядно свидетельствуют о том, с каким "уважением" в США относятся к правам человека. Аналогичные факты проявляются и во многих развитых странах Европы. Ксенофобия, религиозная и расовая дискриминация, исламофобия – характерные случаи для многих европейских стран. Поэтому мы считаем, что те, кто не "видят" серьезных проблем в своих странах, не имеют права показывать пальцем в сторону Азербайджана и критиковать нас по каждому поводу.

Мы всегда учитываем справедливые замечания международных организаций, членами которых являемся, стараемся устранить указанные недочеты. Но когда критика носит злонамеренный характер и преследует цель нанести удар по интересам Азербайджана, то открыто выражается ее неприемлемость. Азербайджан ни в коем случае не намерен жертвовать своими государственными и национальными интересами во имя желаний и чаяний некоторых международных организаций или стран. Они должны понять, что Азербайджан – независимое государство, проводит свою политику в соответствии с волей и национальными интересами народа, и впредь давление, попытки угроз и недипломатическая риторика не приведут ни к каким результатам, будет дан адекватный ответ на все безосновательные претензии.



- Как Вы расцениваете 2014 год с точки зрения урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта? В этом году, с одной стороны, был продолжен процесс переговоров на высшем уровне, а с другой стороны, наблюдалась эскалация ситуации на линии соприкосновения войск.

- К сожалению, в 2014 году не произошло конкретного продвижения в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Основная причина в том, что руководство Армении по своему обыкновению продолжает неконструктивную позицию и направляет все усилия на сохранение существующего статус-кво. Считаю, что руководство Армении, организуя диверсии на линии соприкосновения войск, стремится отвлечь внимание международной общественности от сути вопроса и сфокусировать его на различных негативных проявлениях конфликта.

Несмотря на то, что попытки нападения армянских диверсионных групп в августе были заранее спланированной акцией, они не достигли поставленных целей и, понеся серьезные потери, отступили. Несомненно, что власть Армении и непризнанный режим в Нагорном Карабахе, зная о внутреннем росте общественного недовольства и о том, что будут подвергнуты серьезному давлению со стороны общества, избегают предоставить объективную информацию о понесенных потерях. Наряду с этим, армянские оккупанты еще раз увидели силу и высокую боеспособность Вооруженных Сил Азербайджана и убедились, что им противостоит профессиональная, боевая, регулярная армия, оснащенная самым современным оружием. Вооруженные Силы Азербайджана – самая сильная армия региона, способная выполнить любое поставленное перед ней боевое задание.

Известно, что именно после этой напряженности 9-10 августа по инициативе Президента России Владимира Путина в Сочи состоялась очередная встреча президентов Азербайджана и Армении. Возобновление через девять месяцев непосредственного контакта на уровне руководителей стран, а также проведение встреч в других форматах повысили надежду на то, что это окажет позитивное влияние на процесс урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, 27 октября по инициативе Президента Франции Франсуа Олланда президенты Азербайджана и Армении встретились в очередной раз. Отметив неприемлемость нынешнего статус-кво, господин Олланд пригласил стороны приступить к большому мирному соглашению.

Однако начало вооруженными силами Армении, сразу после переговоров, военных учений на оккупированных территориях Азербайджана, вблизи от линии соприкосновения войск, привлечение к этим учениям более 40 тысяч военнослужащих и тяжелой техники, еще раз наглядно продемонстрировало, что руководство Армении не заинтересовано в конструктивном продолжении процесса переговоров и намеренно создает препятствия любым шагам и инициативам, ведущим к миру. К тому же во время учений наблюдались попытки провокаций в отношении подразделений Вооруженных Сил Азербайджана, что привело к тому, что был сбит военный вертолет армянской армии.

Учитывая все это, можно однозначно сказать, что одна из основных причин неурегулированности армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта до настоящего времени заключается в неприменении международным сообществом серьезных санкций против Армении-оккупанта. Сегодня на фоне событий в Украине санкции, применяемые к сепаратистским регионам этой страны, Крыма и России, в первую очередь, должны иметь отношение к оккупационной Армении, не выполняющей четыре резолюции, принятые ООН в 1992 году, и сепаратистскому Нагорному Карабаху. Давлениеи санкции против Армении имеют важное значение и для обеспечения безопасности во всем регионе. К тому же анализ схожих ситуаций в мире свидетельствует о том, что самый эффективный способ для остановки агрессора заключается в применении против него действенных практических мер. Мировое сообщество, государства, входящие в Минскую группу ОБСЕ, все ведущие международные организации во главе с Советом Безопасности ООН должны повысить внимание к существующей ситуации и предпринять реальные меры, чтобы заставить Армению отказаться от деструктивной деятельности для предотвращения эскалации противостояния в регионе.



- Эти инциденты, в то же время, актуализировали вопрос обеспечения информационной безопасности в Азербайджане, и Президент Азербайджана подписал соответствующее Распоряжение. Что Вы можете сказать о работе, проводимой в этой сфере?



- Считаю, что азербайджанская общественность продемонстрировала однозначно верный подход к попыткам Армении дестабилизировать ситуацию. Это показало, что в нашем обществе существует солидарность, единая позиция против различных внешних давлений, угроз и провокаций. Было еще раз доказано, что никакая проблема не способна нарушить национальное единство, существующее в Азербайджане.

В то же время необходимо признать, что многие медиа-ресурсы в интернете заняли неадекватную, неясную позицию в связи с эскалацией, возникшей в августе на линии соприкосновения войск. Именно эти ресурсы превратились в источники лживой, необъективной информации, а в некоторых случаях намеренно или ненамеренно способствовали созданию растерянности и морального упадка в обществе, доводя до общественного мнения в Азербайджане провокационную информацию армянских медиа. Наряду с этим, некоторые политические группы, контролируемые ими немногочисленные НПО и медиа по своему обыкновению заняли антинациональную позицию, выступали в качестве рупора армянской пропаганды, избрали основной целью не вражескую страну, а власть Азербайджана.

Существующая ситуация еще более актуализировала вопрос информационной безопасности общества, создала необходимость в проведении неотложных мер в этой сфере. 29 августа под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиза Мехтиева состоялось совещание руководителей пресс-служб государственных органов и средств массовой информации. На этом мероприятии был проведен всесторонний анализ существующего положения в области информационной безопасности, указаны существующие проблемы и пути выхода из них.

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и Вооруженных Сил Республики Армения", были определены предстоящие задачи и меры, которые необходимо предпринять для обеспечения информационной безопасности общества. Сразупосле Распоряжения соответствующие государственные органы подготовили и приступили к осуществлению плана мероприятий. Подготавливаются необходимые пособия и инструкции, проводится просветительская работа и обсуждения. Считаем, что в результате выполнения задач, поставленных в Распоряжении Президента Азербайджанской Республики, будут устранены существующие недостатки в сфере информационной безопасности.



- Али муаллим, какими еще знаменательными событиями в общественно-политической жизни нашей страны и азербайджанского общества запомнился 2014 год?



- В качестве одного из важных событий в общественной жизни можно назвать проведенные в этом году муниципальные выборы. Выборы прошли в соответствии с демократическими, прозрачными, международными стандартами, в условиях активности избирателей. Для наблюдения с начала до конца за процессом в день голосования на 1000 избирательных участках, полностью охватывающих территорию республики, были установлены веб-камеры. Были обеспечены необходимые условия для проведения в соответствии с законом различных этапов избирательного процесса. В выборах приняли участие 8 политических партий, количество политических партий, члены которых приняли участие в выборах, составило 30. В целом по стране на 15035 мест в 1607 муниципалитетах были выдвинуты 37077 кандидатов, что является показателем как большого интереса населения к муниципалитетам, так и высокого уровня конкуренции. То, что по предварительной информации активность избирателей составила 38,9 процента, подтверждает сказанное.

Местные и зарубежные наблюдатели позитивно оценили деятельность избирательных комиссий, процесс голосования, подсчет голосов, заявили, что не сталкивались с нарушениями закона, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов. Проведенный exit-poll также совпал с итогами выборов.

IV Бакинский международный форум, проведенный 1-2 ноября с участием авторитетных государственных деятелей, ярких представителей мировой науки, известных личностей, был с большим интересом встречен как в регионе, так и в мире. А это еще раз подтверждает, что Азербайджан уже воспринимается в мире как гуманитарный центр общемирового уровня, в котором обсуждаются актуальные вопросы периода.

Проведенные в течение года ХХI Международная выставка и конференция телекоммуникаций и информационных технологий, XIV Азербайджанская международная выставка туризма и путешествий, XIV Международная выставка транспорта, транзита и логистики, ХХII Международная Каспийская нефтегазовая выставка, I Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности (ADEX-2014) и другие многочисленные мероприятия с участием ведущих мировых компаний создали условия для демонстрации богатого потенциала Азербайджана в различных сферах, и еще раз засвидетельствовали большой интерес к нашей стране.

Успешно проводится подготовка к I Европейским играм, в Баку строятся и сдаются в эксплуатацию новые современные спортивные арены. Осуществляется соответствующая работа по размещению спортсменов и туристов, которые приедут в Азербайджан в связи с мероприятием, комплексно решаются вопросы безопасности, транспорта и другие важные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что I Европейские игры станут одним из важнейших событий в истории независимого Азербайджана и представят нашу страну как динамично развивающееся современное государство.

В качестве одного из достойных внимания событий 2014 года необходимо отметить восстановление в Азербайджане диалога власть-оппозиция и проведение встречи с руководителями политических партий. В предыдущий период проводились такие встречи с руководителями институтов гражданского общества и медиа, изучались и обобщались выдвигаемые вопросы, были предприняты соответствующие меры в связи с задачами, решение которых было возможным. Азербайджанская власть всегда открыта для конструктивного диалога с политическими оппонентами, неправительственными организациями и медиа, эта политика продолжится и впредь.

Считаю, что итоги 2014 года дают полное основание с оптимизмом смотреть в 2015 год. Азербайджанская власть, опираясь на поддержку народа, готова решать поставленные перед ней задачи на самом высоком уровне, вести Азербайджан к новым грандиозным успехам.